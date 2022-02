Ely-keskus kokeilee harjahiekoitusta kevyen liikenteen väylällä – tavoitteena lisätä pyöräilyä talviaikana

Varsinais-Suomen Ely-keskus testaa parhaillaan ns. harjahiekoitusmenetelmää jalankulku- ja pyöräilyväylällä. Kokeilualue on 10-tien viereinen kevyen liikenteen väylä Turun ja Liedon keskustojen välillä.

Syksyllä 2021 alkanut kokeilu kestää neljä vuotta. Urakassa Ely-keskus pilotoi menetelmää ja kerää kokemuksia sen toimivuudesta. Kokemusten ja palautteiden perusteella Ely-keskus päättää, jatketaanko urakkaa ja laajennetaanko sitä muillekin Ely-keskuksen hoidossa oleville pääpyöräteille.

Nyt kokeilussa olevassa menetelmässä väylälle satanut lumi poistetaan harjaamalla ja liukkautta torjutaan hiekoittamalla. Ely-keskuksen mukaan lumi pyritään poistaman pian sateen jälkeen harjaamalla, jolloin väylälle ei pääse kertymään lumi- tai jääpolannetta. Myös talvisella sulalla kelillä harjahiekoitus-menetelmä helpottaa pyöräilyä, koska väylälle ei kerry paksua lumikerrosta, joka sulaisi sohjoksi.

Ely-keskuksesta kerrotaan, että kokeilusta on tähän mennessä saatu jonkin verran kokemuksia. Yksi haaste on ollut liukkaus, sillä paikka paikoin väylälle satanut vesi tai sulanut lumi jää väylälle ja pakkassäässä jäätyy väylälle. Veden virtauksen esteenä on ollut ollut muun muassa asvaltin reunoilla oleva mursketäyttö, jota ei asvaltoinnin jälkeen ole ehditty tasata.

Harjaaminen on Ely-keskuksen mukaan pitänyt väylän melko puhtaana lumesta ja jäästä, vaikka olosuhteet ovat tällä talvikaudella olleet haastavat. Sulalla kelillä väylä on pääosin puhdas niin jäästä kuin lumesta eikä liukkauttakaan silloin esiinny.

Sekä Turun seudun että valtakunnallisena tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn määriä ja talvella. Tavoitteeseen pyritään juuri jalankulku- ja pyöräilyväylien paremmalla talvihoidolla. Esimerkiksi Turun kaupunki on käyttänyt harjasuolaus- ja harjahiekoitus-menetelmiä tärkeimpien jalankulku- ja pyöräilyväylien talvihoidossa useamman vuoden ajan.

Talvihoidon vaikutusta käyttäjämääriin ja tyytyväisyyteen 110-tien jalankulku- ja pyöräilyväylällä vuosina 2018–2021. Noin viiden kilometrin pituisella matkalla Turun ja Kaarinan välillä toteutettu kokeilu lisäsi käyttäjien tyytyväisyyttä ja hoidosta saatiin positiivista palautetta. Parantunut talvikunnossapito lisäsi talvella pyörällä kulkemista jopa 18 prosenttia ja vähensi autolla kulkemista kuusi prosenttia.