Halla-aho nousemassa ulkoasiainvaliokunnan johtoon

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa STT:lle, että Jussi Halla-aho on nousemassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalle. Asiasta on hänen mukaansa keskusteltu puolueen ja eduskuntaryhmän johdossa.

– Tämä päätetään torstain ryhmäkokouksessa aivan normaaliin tapaan, mutta kyllä vahvistan, että tällaisesta on puheenjohtajistossa keskusteltu ja Jussi Halla-aholta on asiasta kysytty, Purra sanoo STT:lle.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Varsinainen päätös asiasta tehdään eduskuntaryhmän kokouksessa torstaina.

– En usko, että kukaan tätä vastustaa, kun meillä on mahdollisuus nimittää paikalle entinen puolueen puheenjohtaja, jolla on myös valiokunnan johtamiskokemusta ja kokemusta Euroopan parlamentista. Ja joka on varsin terävä kansainvälisen politiikan analyyseissa, eikä mielestäni ole voinut edellisissä tehtävissään riittävästi edes näyttää osaamistaan näissä kysymyksissä, Purra sanoo.

– Kyllä tämä ehdottomasti on meidän kaikkien edun mukaista, että ulkoasiainvaliokunnan arvokkaassa valiokunnassa puheenjohtajan paikka olisi Jussi Halla-aholla.

Purra ei toistaiseksi ryhdy arvioimaan, millaisia linjaeroja aiemmin puheenjohtajana toimineen Mika Niikon ja Halla-ahon välillä on.

– Ehkä näihin tullaan palaamaan myöhemmin. Mutta Jussi Halla-aho on kyllä vuosien varrella osoittanut näissä asioissa, millainen hänen lähestymistapansa on näissä asioissa, Purra sanoo.

Niikko ilmoitti eilisiltana eroavansa tehtävästä, kun hänen Ukrainaa koskevista tviiteistään nousi kohu.