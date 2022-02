Hirvivahinkoja korvataan Varsinais-Suomessa 52 000 euroa – korvausmäärä jatkaa kasvuaan

Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista maksettavien korvausten määrä jatkaa nousuaan Varsinais-Suomessa. Maakunnan metsänomistajille maksetaan hirvivahinkokorvauksia viime vuodelta reilut 52 000 euroa. Vuodelta 2020 korvauksia maksettiin vajaat 40 000 euroa.

Metsäkeskus arvioi, että osasyy Varsinais-Suomen kasvavaan vahinkomäärään on valkohäntäpeura. Vahingon aiheuttajan määrittäminen tarkasti on kuitenkin vaikeaa, koska hirven ja peuran syöntijälki on hyvin samankaltainen.

Satakunnassa suunta korvausten määrässä on laskeva. Korvauksia maksetaan vajaat 28 000 euroa, kun vuonna 2020 korvauksia kertyi vajaat 49 000 euroa.

Myös koko maassa hirvivahinkokorvausten määrä on laskussa. Metsänomistajille maksetaan hirvivahinkokorvauksia 0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 vahinkoja korvattiin 1,3 miljoonalla eurolla.

Metsävahinkojen määrä laski lähes kaikissa maakunnissa Pohjois-Savoa, Kymenlaaksoa ja Varsinais-Suomea lukuun ottamatta.

– Hirvikanta on pienentynyt ja vahinkojen määrä näyttää sen vuoksi laskeneen. Ehkä myös metsänomistajien into hakea korvausta metsävahingoista on vähentynyt. Metsänomistajat voivat jättää vahinkoja ilmoittamatta, jos on epäilys, ettei korvauskynnys ylity, kehittämisasiantuntija Heikki Kuoppala kertoo Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa.

Suomen metsäkeskus maksaa hirvieläinvahinkokorvaukset metsänomistajille helmikuun aikana. Korvaushakemusten käsittely alkoi heti vuodenvaihteen jälkeen.

Metsäkeskus kehottaa metsänomistajia tarkistamaan taimikoiden kunnon vähintään kerran vuodessa. Paras ajankohta on keväällä, jolloin lumi on sulanut ja lehtipuut ovat vielä lehdettömiä.

Metsäkeskuksen mukaan hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Eläimet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.