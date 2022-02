Uusi isille avattu valtakunnallinen verkkosivusto tarjoaa vertaistukea, vinkkejä ja apua

Isille on nyt avattu uusi verkkomedia isille.info. Isille.infon verkkosivuille sekä somekanaviin kootaan tietoa ja vinkkejä isyyteen neuvolakäynneistä teinien vanhemmuuteen.

– Jatkossa isyyteen liittyvä monipuolinen tieto löytyy yhdestä paikasta. Sivusto kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen Suomessa käytävän isäkeskustelun ja -tiedon. Medialla on kaksi päätavoitetta: tuoda esille arjen isyyttä ja sen hienoja hetkiä sekä antaa apua ja tukea isyyden eri vaiheisiin, toteaa tiedotteessa toinen isämedian tuottajista, perhetoiminnanohjaaja Jukka Silventoinen Leppävaaran seurakunnasta.

Media syntyi vahvassa yhteistyössä isätoimijoiden kesken

Sivuston ideoinnissa on ollut mukana toimijoita useista isätyötä tekevistä järjestöistä. Sivustoa ovat rakentaneet yhteistyössä Leppävaaran ja Mäntsälän seurakunnat, Miessakit Ry, Lyömätön linja Espoossa, Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, Tamperemissio sekä Loisto setlementti ry.

– Isät ovat tällä hetkellä entistä aktiivisemmin mukana perheen elämässä, se näkyy tutkimuksissa ja kyselyissä. Facebookissa on monenlaisia isäryhmiä erilaisilla teemoilla. Aiemmin isien kohtaamistapa on ollut usein toiminnallinen, nyt haetaan vertaistukea myös keskusteluin, kertoo verkkomedian toinen tuottaja, diakoni Timo Naapuri Mäntsälän seurakunnasta.

Silventoisen mukaan äideille on suunnattu tällä hetkellä enemmän tukea ja tietoa vanhemmuuteen. Isät tulevat usein palvelujen piiriin, kun vanhemmuudessa on haasteita esimerkiksi parisuhdeongelmia, masennusta, päihteitä tai väkivaltaa.Uusi sivusto haluaakin tuoda arjen vertaistukea ja vinkkejä jo varhaisessa vaiheessa kaikenlaisille ja eri-ikäisille isille.

– Isyys voi olla todellinen voimavara. Meidän slogan on isyyden pelikentällä. Isillä on monenlaisia rooleja, kuten joukkuepelissä: on tuomaria, huoltajaa, sponsoria, puolustajaa ja hyökkääjää. Näiden roolien kautta piirtyy näkyviin arjen isyys ja voimme luoda myönteistä isäkulttuuria.

Tiedon, vertaistuen ja avun lisäksi isille.info kokoaa jatkossa yhteen verkostojen järjestämiä palveluja isille, sekä tarjoaa ammattilaiselle tietoa isäerityisestä työotteesta.