Opintotukea peritään takaisin yli 40 000 opiskelijalta yhteensä yli 38 miljoonaa euroa

Noin 41 000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2020, ja Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Määrä on Kelan mukaan pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuonna 2020 40 947 opiskelijan tulot olivat opintotukilain mukaista vuositulorajaa suuremmat. Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 933 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 38,2 milj. euroa. Vuonna 2020 opintotukea sai yhteensä noin 321 000 opiskelijaa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 43 887 opiskelijalle, ja perittävä määrä oli 39,6 milj. euroa. Päätösehdotuksen saaneiden määrä pieneni viime vuodesta 2 940:llä.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea 9 kuukaudelta vuonna 2020, hänellä sai olla muita tuloja enintään 12 498 euroa.

Tulorajoja korotettiin 25 %:lla vuoden 2022 alusta. Nyt vuosituloraja on 15 630 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta.

Nyt tehtävä tulovalvonta koskee vain opintotukea eli opintorahaa ja opintotuen asumislisää. Vuositulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan. Muita kuin opiskeluaikana saatuja tuloja voivat olla esimerkiksi valmistumisen jälkeen saadut tulot.

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 17.3.2022. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2020 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita.

Kela käyttää opintotuen tulovalvonnassa kansallista tulorekisteriä, ja tarkistaa vuoden 2020 aikana opintonsa aloittaneiden, valmistuneiden tai tukiaikansa loppuun käyttäneiden korkeakouluopiskelijoiden tulot.

Opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti OmaKelassa.

Vuoden 2021 opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Kyseessä on Kelan mukaan kertaluonteinen korotus, ei korko.