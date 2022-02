Turku pelastaa vaikeuksissa räpiköivän Kuntecin, seikkailu vapailla markkinoilla päättyy

Vast: Outo ehdotus

Se, saako markkinoilta laadukkaamman palvelun, ei ole mitenkään sanottu juttu. Muistaakseni alueen hoitajaa on Turussa jouduttu vaihtamaan, koska työn jälki on ollut suoraan sanoen ala-arvoista. On kyllä tainnut olla vähän Kuntecillakin :-) Hyvähän se, että vaihdetaan parempaan, mutta ainakin yksi vuosi ja luultavasti muutama pitää sietää huonoa kunnossapitoa.



Uutisessa todetaan, ettei Kuntec pysty kilpailemaan isojen yritysten kanssa niiden ehdoilla. Tämä sama ongelma on esiintynyt lukuisilla muillakin aloilla. Kerran toisensa jälkeen on käynyt niin, että isot haukkaavat leijonanosan töistä, koska niillä on kalustoa, työntekijöitä ja, ennen kaikkea, varaa ottaa vaikka takkiin jonkin aikaa. Kilpailutuksen voittaminen alihinnoittelulla ei ole hyvä homma kenellekään. Kun esim. kunnan omaa tuotantoa ei enää ole, hinnat alkavatkin nopeasti nousta.



Jonkinlainen vakaus olisi myös monissa asioissa tervetullutta. Vuodesta toiseen suunnilleen samanlaisena jatkuvan työn kilpailuttaminen muutaman vuoden välein ottaa resursseja sekä kilpailuttajalta että kilpailijoilta. Hyvä paikallistuntemuskin on hyväksi esim. noissa kunnossapitotöissä.



Puhumattakaan siitä, että mitä isompi yritys, sitä varmemmin sillä on veronkiertomahdollisuuksia ja sitä varmemmin verotulot valuvat ulos Turusta.