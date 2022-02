Naantali aloittaa alle 12-vuotiaiden koronatehosterokotukset ensi viikolla

Naantali aloittaa 5–11-vuotiaiden koronarokotusten tehosterokotukset ensi viikolla. Ensi keskiviikkona ja torstaina tehosterokotuksen voi käydä ottamassa Birgitta-salissa. Myös viikolla 8 tehosterokotuksen voi ottaa samassa paikassa tiistaina ja keskiviikkona. Näinä päivinä rokotteen voi käydä ottamassa ilman ajanvarausta.

Lisäksi jatkuvat ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen rokotukset.

5–11-vuotiaille annettava koronarokote on Biontech-Pfizerin Comirnaty, josta lapsille käytetään nimenomaan tälle ikäryhmälle tarkoitettua pienemmän annoksen sisältävää valmistetta. Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.

Kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että lapsen rokottamiseen tarvitaan huoltajan tai molempien huoltajien suostumus joko kirjallisesti tai suullisesti rokotustapahtumassa paikan päällä.

5–11-vuotiaiden koronarokotuksen tehosteväli on THL:n suosituksen mukaan 6–12 viikkoa. Naantalissa lasten koronarokotteiden heikon saatavuuden vuoksi tehostevälinä suositeltiin aiemmin 12 viikkoa.

– Nyt lasten koronarokotteen saatavuus on meillä parempi, ja voimme aloittaa tehosterokotteiden antamisen jo muillekin kuin riskiryhmään kuuluville lapsille. Toisen rokoteannoksen voi tulla hakemaan, mikäli ensimmäisestä koronarokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa, terveydenhoitaja Riikka Nummela kertoo tiedotteessa.

Mikäli 5–11-vuotias lapsi on saanut koronatartunnan, ensimmäinen rokote voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua tartunnasta. Jos ensimmäisen rokotteen ja sairastetun taudin väli on alle kuusi viikkoa, lapselle annetaan tehosterokote 4–6 kuukauden kuluttua taudin sairastamisesta. Jos rokotuksen ja sairastetun taudin välillä on yli kuusi viikkoa, tehosterokotukselle ei ole tarvetta.

Kolmansia koronarokoteannoksia annetaan THL:n suosituksen mukaisesti vain 18 vuotta täyttäneille. 5–17-vuotiaille lapsille ja nuorille kaksi koronarokoteannosta antaa riittävän suojan.