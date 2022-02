Mamin klassikkolounaat täyttävät pian viisitoista vuotta

Lähes viisitoista vuotta Vähätorilla, Casagranden talossa toiminut kortteliravintola Mami avasi viime torstaina koronatauon jälkeen jälleen ovensa niin lounasasiakkaille kuin ilta-aikaan ruokaileville kulinaristeille.

Vakioasiakkailla oli selvästi ollut ikävä suosikkipaikkaansa, sen ruokaa ja sydämellistä henkilökuntaa. Perjantaina lounasaikaan moni asiakas kävi huikkaamassa tervehdyksensä keittiön avonaisesta luukusta. Lounastilauksista päätellen monella oli ollut ikävä myös joka perjantaista maksapäivää.

Maksaa on lounasaikaan tarjolla harvassa paikassa. Se on raaka-aine, joka jakaa ihmiset vahvasti kahteen leiriin: toiset rakastavat ja toiset inhoavat. Sana Mamin maksapäivästä ja taidolla valmistetusta maksasta on kuitenkin kiirinyt myös niiden korviin, jotka eivät pidä maksasta, sillä monet ovat uskaltautuneet testaamaan Mamin maksa-annoksia ja vaihtaneet sen jälkeen leiriä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Meillä on ollut maksaa tarjolla ihan ensimmäisestä perjantaista lähtien joka perjantai, joten ihmiset osaavat odottaa sitä. Se on meidän juttu, jota ei voi poistaa valikoimasta, sillä silloin tulisi monta pettynyttä ja loukkaantunutta lounasasiakasta, keittiöpäällikkö Jouni Virtanen sanoo.

Toinen pitkäaikaisista klassikoista on Mamin kalapuikot, joiden perässä tullaan pitkänkin matkan takaa. Kalapuikkojen salaisuus on paneroitu haukimureke.

– Illan listalla yksi suosikeista on Wallenbergin pihvi, joka valmistetaan lähialueella kasvatetusta Eskolan tilan luomuvasikasta.

Lounasaikaan Mamissa on tarjolla päivän keitto, salaatti, kotiruoka ja kala-annos. Lounaaseen kuuluu leipä, ruokajuoma ja kahvi. Päivän jälkiruuan voi ostaa erikseen.

Vierailupäivänä tarjolla oli savustettua munakoisokeittoa ja parmesania, hiillostettua Brändön kirjolohta, kurkkumajoneesia ja salaattia, maksa-annos sekä Mamin bouillabaissea ja paahdettua kuhaa. Jälkiruuaksi oli puolukkajäädykettä ja suolaista kinuskia.

Virtasen suosituksesta päätin testata maksa-annoksen, jonka lisuke vaihtuu viikoittain. Tällä kertaa paistetun maksan kaverina oli perunamuusia, suolakurkkuja, puolukkasurvosta ja paistettua sipulia. Pöytään tarjoiltu lautasannos oli paitsi kaunis myös täynnä aitoja makuja.

En voi väittää olleeni aiemmin maksanystävä, mutta Mamin annos teki minusta sellaisen. Maksa oli niin pehmeää ja mureaa, etten yhtään ihmettele, miksi sitä tullaan nauttimaan perjantai toisensa perään.

Vuonna 2007 avautunut Mami on kuulunut vuosia Suomen parhaimpien ravintoloiden joukkoon ja päässyt useamman kerran eri listoille. Viime vuonna Mami oli 16. Suomen 50 parasta ravintolaa -listalla.

Keittiöpäällikkö Jouni Virtanen tuli taloon vappuna 2008. Hän oli tehnyt pitkään töitä Mamin perustajan ja kokin Marko Rauhalan kanssa muun muassa Roccassa, eikä epäröinyt hetkeäkään, kun Rauhala pyysi häntä Mamiin töihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Virtasen mukaan Mamin konsepti on pysynyt hyvin samanlaisena alusta lähtien. Ravintolassa luotetaan laadukkaisiin lähialueen ja sesongin raaka-aineisiin, joista valmistetaan konstailematonta ruokaa.

– Korona-aika on ollut ravintoloille raskas, mutta on siitä ollut jotain hyötyäkin. Se on pakottanut pysähtymään ja miettimään uudenlaisia ratkaisuja. Yksi isoimmista asiakkaille näkyvistä muutoksista on viime vuodenvaihteessa valmistunut pystybaari, jossa voi nauttia lasillisen tai syödä spontaanisti ilman pöytävarausta, Virtanen sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.