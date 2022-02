Ispoisten rannalle suunniteltua vesiesterataa vastustetaan adressilla

Lähes 1 200 ihmistä on allekirjoittanut tähän hetkeen mennessä Ispoisten rannalle suunniteltua vesiesterataa vastustavan adressin. Adressi on netissä, ja se on aloitettu toissapäivänä lauantaina.

Vastustavassa adressissa kannetaan huolta vesiesteradan tuomasta liikenteestä, liian vähäisestä määrästä vessoja sekä siitä, että vesiesterata aiheuttaa kaupungille runsaasti lisäkuluja.

Lisäsi adressin saatetekstissä väitetään, ettei Turusta löydy enää mantereen puolelta uutta paikkaa yleiselle uimarannalle.

Uusien uimarantojen rakentaminen on vihreiden ehto tukea kokoomusta vesiesteradan tuomiseksi Turkuun.