Useita huonokuntoisia puita kaadetaan Samppalinnanvuorelta, Kaupungintalon puistikosta ja Kupittaanpuistosta

Kaupunki kaataa puita Samppalinnanvuorelta, Kaupungintalon puistikosta ja Kupittaanpuistosta. Puunhoitotyöt alkavat Samppalinnanvuorella maanantaiaamuna.

Samppalinnanvuorelta kaadetaan kaksi huonokuntoista vaahteraa, kaksi tuomea, lehmus ja jalava. Puita vaivaavat muun muassa jalavanpakuri ja pitkälle edenneet tyvialueen lahoviat. Myös kuivat kesäkaudet ovat rasittaneet puita ja kaksi puuta onkin kuivumassa pystyyn.

Näiden lisäksi poistetaan pieniä orapihlajia ja yksi omenapuu. Muuten puiston puille tehdään hoitotoimenpiteitä. Kolmen vaahteran, kahden lehmuksen ja yhden jalavan latvuksia ja painavia haaroja kevennetään jotta puiden kestävyys myrskysäissä paranee.

Samppalinnanvuoren jälkeen töitä jatketaan Kaupungintalon puistikossa ensi viikon keskiviikkona. Puistikosta kaadetaan jalavanpakurin pitkälle lahottama jalava.

Kupittaanpuiston pitkäaikainen työmaa laajalla alueella alkaa 21. helmikuuta. Työt käynnistyvät labyrintin viereisen suuren poppelin kaadolla. Poppelille on vuosien saatossa kehittynyt laaja-alainen lahovika alas runkoon lähinnä karstasyylän vuoksi. Tervettä puuainesta on hyvin vähän jäljellä. Puuta on tutkittu pitkän ajan kuluessa myös ultraäänilaittein.

Kupittaanpuistosta poistetaan myös kaksi tuomea, kaksi vaahteraa, jalava, kuusi ja serbiankuusi. Näitä puita vaivaavat runkojen tyvilahot, kuivuminen ja juurikääpä. Uusia puita tullaan istuttamaan kaadettavien tilalle. Kupittaanpuistossa tehdään myös tavanomaisia hoitoleikkauksia suurelle määrälle puiston 1 100 puusta. Hoitotyöt jatkuvat aina maaliskuulle saakka.

Puunhoitotöistä saattaa aiheutua tilapäistä haittaa puistoissa liikkuville.