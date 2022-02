Plus Katsastus laajentaa yrityskaupoilla

Turussakin toimiva Plus Katsastus -ketju laajentaa toimialueensa Pohjois-Pohjanmaalle. Yritys on hankkinut omistukseensa Savarin Katsastuksen toimipisteet Ylivieskasta, Haapavedeltä ja Pihtiputaalta, sekä Meinalan Katsastuksen toimipisteet Kalajoelta ja Kannuksesta. Plus Katsastus perustaa toimialueelle uuden yhtiön Plus Katsastus Pohjois-Pohjanmaa Oy:n, jonka osakkaiksi tulevat Savarin ja Meinalan Katsastuksen entisistä omistajista Timo Siermala, Mika Vihelä ja Harri Partti.

Plus Katsastus on katsastusalan toiseksi suurin toimija suomessa, tehdyn kaupan jälkeen ketjuun kuuluu yhteensä 28 katsastusasemaa.