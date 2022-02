Raisio pitää asukasiltoja – aiheina aurinkosähkö, jätehuolto ja öljylämmitys

Raisiossa on luvassa kevään mittaan useampia kaupungin järjestämiä asukasiltoja. Aiheet liittyvät uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen. Tarkoituksena on tarjota tietoa aurinkosähköstä, jätehuollosta ja öljylämmityksen korvaamisesta vaihtoehtoisella lämmitysjärjestelmällä sekä mahdollisuus antaa vastauksia aiheista herääviin kysymyksiin.

– Iltojen teemoiksi on valittu ajankohtaisia aiheita. Esimerkiksi jätelaki uudistui viime vuonna ja öljylämmityksestä luopuminen sisältyy nykyiseen hallitusohjelmaan. Asukkaiden on hyvä tietää, mitä tämä kaikki tarkoittaa heidän kannaltaan ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä on, toteaa tiedotteessa Raision kaupungin ilmastokoordinaattori Ronja Ryyppö.

Asukasilloista ensimmäinen järjestetään 15. helmikuuta kello 18–20, ja sen aiheena on aurinkosähkö. Tilaisuus toteutetaan virtuaalisesti Teams-alustalla. Illan aikana asiantuntijat antavat vinkkejä ja näkökulmia esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän mitoitukseen, kannattavuuteen, asennukseen ja hankintaan liittyen. Lopuksi on vielä mahdollista keskustella aurinkosähköjärjestelmän yhteishankinnasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toisen illan aiheena 10. maaliskuuta kello 18–20 on jätehuolto ja lajittelu. Raision kirjaston Martinsalissa pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan muun muassa jätelain uudistuksesta ja siitä, miten uudistus vaikuttaa asukkaiden lajittelumahdollisuuksiin. Lisäksi osallistujat saavat kaupungin mukaan vinkkejä onnistuneeseen lajitteluun.

Kolmannessa asukasillassa 5. huhtikuuta kello 18–20 Martinsalissa käsitellään öljylämmitystä. Tilaisuudessa annetaan vinkkejä siihen, kuinka edetä lämmitysjärjestelmän vaihdossa sekä kerrotaan vaihtoehtoisista lämmitysmuodoista. Illan aikana tuodaan esille myös öljylämmityksen vaihtamiseen saatavilla olevia tukia ja avustuksia.

Asukasiltoihin pitää ilmoittautua erikseen. Ilmoittautumislinkit ja tapahtumien lisätiedot löytyvät asukasilta-hakusanalla kaupungin tapahtumakalenterista osoitteesta raisio.fi/tapahtumat.

Asukasillat järjestää Raision kaupungin ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hanke yhteistyössä muiden alueen toimijoiden, kuten Valonian ja Lounais-Suomen Jätehuollon, kanssa. Mukana on myös alojen yritysten edustajia. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.