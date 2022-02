Turun linna, Föri vai jotain muuta? – nyt on haussa kaikkein turkulaisin haalarimerkki

Turkuseura etsii seuraajaa viime vuonna esitellylle Manu-haalarimerkille. Turkuseura pyytääkin nyt kaikkia pohtimaan, miten turkulaisuuden ydin saataisiin tiivistettyä yhteen haalarimerkkiin.

Kilpailussa haetaan merkkiä, jossa kiteytyy rakkaus Turkua kohtaan, mutta aiheltaan merkki voi olla mitä tahansa, kunhan se vain tavalla tai toisella liittyy Turkuun.

Turkuseura vihjaa, että ideoinnissa voi miettiä esimerkiksi itselleen tärkeitä paikkoja Turussa ja sitä, mistä on ylpeä ja kiitollinen kaupungissa. Millainen haalarimerkki kuvastaisi, että koet olevasi turkulainen? Miksi Turku on tärkeä? Miksi Turussa on hyvä opiskella, millainen on opiskelijan Turku?

Turkuseura toteuttaa kilpailun voittaneen haalarimerkin, ja merkki tulee myyntiin yhdistyksen Föripuotiin sekä mahdollisille muille jälleenmyyjille. Palkinnoksi kilpailun voitosta saa myös Turkuboksin, joka on täynnä Turku-aiheisia tuotteita.

Kilpailuun voi osallistua 3. maaliskuuta asti lähettämällä ideansa osoitteeseen info@turkuseura.fi. Turkuseura toivoo pdf-muotoisia tiedostoja. Kilpailuun hyväksytään vain uudet ideat eli haalarimerkkiä ei saa olla toteutettu sellaisenaan aiemmin.

Turkuseuran kokoama raati valitsee suunnitelmista viisi parasta. Sen jälkeen turkulaiset pääsevät äänestämään parhaimmasta haalarimerkistä viikolla 10. Kilpailun tulos kerrotaan viikolla 11.