Turussa Aninkaistenkadulla vuosikausia tyhjänä seissyt niin sanottu Matintalo eli Kiinteistö Oy Turun Matintalo on myyty. Senaatti-kiinteistöt ja Rakennusliike Lapti Oy ovat allekirjoittaneet kaupan yhtiön osakekannasta.

Kohteessa on vireillä asemakaavamuutos, jonka on tarkoitus mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakentaminen. Rakennusliike Lapti Oy jatkaa asemakaavamuutoksen edistämistä yhdessä Turun kaupungin kanssa. Laptin tavoitteena on, asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi, purkaa nykyinen toimistorakennus ja rakentaa tilalle asuinrakennus.

– Hienoa, että kohteeseen saadaan uuden omistajan ja käyttötarkoituksen muutoksen kautta elämää, ja pitkään tyhjillään ollut kiinteistö yhdistyy siten paremmin osaksi ydinkeskustan kaupunki- ja palvelurakennetta. Tulevat asukkaat pääsevät aikanaan ihastelemaan upeita ikkunoista avautuvia Tuomiokirkkonäkymiä”, kertoo kohteen myynnistä vastaava Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Laura Schrey tiedotteessa.

– Huolellisesti harkittu ja hyvin suunniteltu täydennysrakentaminen tuottaa lisäarvoa elävään kaupunkirakenteeseen ja tarjoaa samalla ihmisille laadukasta keskusta-asumista. Turussa tällaisia huippusijainteja ei ruutukaavalla ole viljalti vapaana, joten siksi tämä kiinteistö soveltuu kehityskohteena meille aivan erinomaisesti, toteaa Rakennusliike Laptin aluejohtaja Kari Mäkelä.

Kiinteistö sijaitsee Turun ydinkeskustan umpikorttelissa noin 200 metrin päässä Aurajoen rannasta. Kiinteistössä toimi aikaisemmin Verohallinto.

