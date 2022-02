Mikael Lindfelt on Åbo Akademin uusi rehtori

Åbo Akademin hallitus on tänään valinnut professori Mikael Lindfeltin Åbo Akademin uudeksi rehtoriksi. Lindfelt aloittaa tehtävässä välittömästi ja rehtorin toimikausi jatkuu vuoden 2026 heinäkuun loppuun.

Uutta rehtoria valittaessa hallitus kiinnitti tiedotteen mukaan erityisesti huomiota dokumentoituun hyvään johtamiseen, professoripätevyyteen, laajaan ammatilliseen verkostoitumiseen ja hyvään yhteistyökykyyn.

– Olen ilahtunut siitä, että olemme Mikael Lindfeltissä löytäneet henkilön, joka on vakuuttanut hallituksen yksimielisesti pätevyydellään toimia ajattelevan ja kunnianhimoisen organisaation rehtorina. Lindfelt on hyvin ansioitunut ja hänellä on vahva visio yliopiston tulevaisuudesta. Johtamiskyvyillään ja laajan yliopistoyhteisön sekä yhteiskunnan kattavan verkostonsa avulla hän on oikea henkilö kehittämään Åbo Akademia edelleen, sanoo Åbo Akademin hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

TT Mikael Lindfelt on Åbo Akademin v.t. rehtori. Hän on toiminut vararehtorina vuosina 2019–2022 ja humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan dekaanina vuosina 2017–2019. Lindfelt väitteli Åbo Akademissa vuonna 1996 teologiassa ja suoritti lisensiaatin tutkinnon vuonna 1999 filosofiassa. Lisäksi hän on Malmön yliopiston urheilutieteen dosentti ja Uppsalan yliopiston etiikan dosentti. Hän on toiminut teologian yliopistonlehtorina vuosina 1999–2015 ja systemaattisen teologian professorina vuodesta 2015. Hänen tutkimusalansa on keskittynyt lähinnä elämänkatsomuksiin ja etiikkaan eri näkökulmista ja viime vuosina myös rokotusasenteisiin.

Åbo Akademin rehtoriksi haki seitsemän henkeä.