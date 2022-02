Yli-Maarian ja Jäkärlän välillä kulkeva kevyen liikenteen väylä on tänä talvena päässyt jäätymään pahemman kerran. Koulureitiksi suunniteltu tie rakennettiin kolmisen vuotta sitten, samoihin aikoihin Yli-Maarian koulun kanssa.

Miten tie on päässyt tähän kuntoon, Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola?

– Voisin kuvitella sen johtuvan ennakoimattomista veden virtauksista. Kun metsämaahan on suunniteltu ja rakennettu maaston muotoja noudatteleva väylä, ei ole ollut mitenkään ennakoitavissa, että mistä maanalaisia suotovesiä syntyy. On tosi hankalaa arvata, mistä vesi lähtee sulaan aikaan suotamaan. Ja sitten kun tulee yllättäen pakkanen, niin käy niin kuin käy.

– Nyt siellä on yksi inhottava paikka missä maasto suotaa vettä, ja ilmeisesti ylärinteen puolella oleva niskaoja on liian matala. Oja tulvii ja jäätyy, ja suotovesi tulvii sieltä ojasta tämän kulkuväylän poikki. Tilanne on kyllä kieltämättä todella häijy. Menin siitä eilen itse maastopyörällä, ja siinä oli täystyö pysyä pystyssä.

Onko samaa ongelmaa esiintynyt aiempina vuosina?

– Kyllä se on ollut silmiinpistävän suuri ongelma nimenomaan tänä talvena. Näkisin, että siihen vaikuttavat vaihtelevat sääolosuhteet. Mielestäni tämä on ensimmäinen kerta, kun siellä on noin kertakaikkisen suuri jääpalanen.

– Mutta korjattavahan se on, ei se ihmettelemällä muutu. Vedet täytyy saada jonnekin muualle kuin sinne väylälle, siitähän tässä on kysymys.

Miten tietä on kunnossapidetty, Turun kaupungin vastaava rakennuttaja Anu Nuora?

– Sieltä on kaivinkoneen kanssa yritetty poistaa jäätä. Osittain olemme onnistuneet, osittain emme. Jäätä on siellä vain niin paljon. Tietä on myös hiekoitettu ja aurattu. Yritämme kunnossapitää sitä parhaamme mukaan, mutta kelit ovat tällä hetkellä vähän mahdottomat. Viimeksi maanantaina siellä on viikonlopun jäljiltä käyty auraamassa ja hiekoittamassa.

Aiotaanko väylälle tehdä perustavanlaatuisempia korjausliikkeitä?

– Emme pysty näillä keleillä sulattamaan avo-ojaa. Siellä on myös rumpuja, joihin on jäänyt vettä ja jotka ovat sitten pakkasilla jäätyneet. Tämä on tällaiseen vuodenaikaan ihan yleinen ongelma. Sitten kun kevät tulee voimme katsoa, että pystymmekö jotenkin parantamaan hulevesijärjestelmää eli pitääkö esimerkiksi ojia syventää tai rumpuja lisätä.

– Täytyy ensin selviytyä tästä talvesta ja kun kevät koittaa, pääsemme tarkastelemaan vesivirtaumaa siellä paremmin.