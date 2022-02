Tie suljettu liikenteeltä Paraisilla

Paraisilla tiellä 12030 eli Simonbyntiellä on käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö. Liikennekeskuksen mukaan tarkempi paikka on Simonbyn tienhaaran ja Skärmolan rantatien välillä. Tie on suljettu liikenteeltä.

Tilanne alkoi kello 16.39.