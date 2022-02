Tårgetin lounas ammentaa Turussa makuja italialaisista ruuista

Vähätorilla sijaitsevassa ravintola Tårgetissa siirryttiin koronarajoitusten alkaessa uudenlaiseen lounastarjoiluun. Aiemmin käytössä ollut buffetlounas korvattiin pöytiin tarjoiltavilla lautasannoksilla.

– Lounasajan lautasannokset ovat tulleet jäädäkseen eikä buffetlounaaseen ole paluuta, sanoo CT-Ravintoloiden ravintolatoimenjohtaja Mikko Saariketo.

Vuonna 2014 maaliskuussa avautunut Tårget on osa CT-Ravintoloiden ravintolaperhettä, johon kuuluvat myös Nobi, Hügge, Nooa, di Trevi, Fontana ja Båthuset.

Tårgetin ruokatarjonta painottuu italialaiseen ruokaan, mikä näkyy myös lounaalla. Vaihtuvissa lounasannoksissa on tarjolla muun muassa erilaisia pastaruokia ja risottoja sekä salaatteja. Kahden päivittäin vaihtuvan annoksen lisäksi lounaalla on tarjolla viikon kala-annos ja viikon burgeri.

– Lounaalla on näin talvisin paljon perinteistä ruokaa, kuten lihapullia ja carbonaraa. Kaikkea menee tasaisesti, mutta etenkin pihvien ja kala-annosten osuus on noussut viimeisen puolen vuoden aikana. Kesällä menee enemmän salaatteja ja burgereita, Saariketo sanoo.

Testipäivänä tarjolla oli lohiannos, chiliburgeri sekä pulled pork -pita ja pasta arrabiata lihapullilla tai buffalomozzarellalla. Testattavaksi valikoitui pasta arrabiata buffalomozzarellalla, chilimausteisella tomaattikastikkeella ja basilikalla. Lounasseuralainen valitsi viikon kala-annoksen, jossa oli paahdettua lohta, kermaista sitruuna-yrttikastiketta, tilliperunoita ja pikkelöityä fenkolia.

Kauniit annokset tuotiin pöytään, niin nopeasti, ettei ruokaa ehtinyt edes odottaa. Lounasseuralaisen kala-annos aiheutti pientä annoskateutta paitsi raaka-aineillaan, kauneudellaan myös maullaan. Annoksen herkku oli raikas, pikkelöity fenkoli, joka terävöitti muuten neutraaleja ja pehmeitä makuja. Peruspasta sai kivasti makua ja potkua chilistä ja pehmeyttä mozzarellasta.

Tårgetissa on vilkkaanakin päivänä tilaa ruokailla. Isossa salissa on 120 asiakaspaikkaa, tilausravintola Piazzassa on toiset 120 ja kahdessa kellaritilassa lähes sata paikkaa. Tilausravintola ja kellaritilat ovat olleet pääsääntöisesti ilta- ja juhlakäytössä. Saarikedon mukaan niiden käyttö on ollut korona-aikana vähäistä.

– Vielä pikkujouluaikaan tilat olivat kovassa käytössä, mutta viimeisimmät rajoitukset ovat vähentäneet juhlia ja tapahtumia.

Uusimpien rajoitusten myötä ruokaravintolat saavat tästä viikosta alkaen olla auki iltayhdeksään asti.

– Muutosten myötä lounasaika pitenee tunnilla kahdesta kolmeen, ja illalla syömään ehtivät myös ne, jotka pääsevät töistä neljän jälkeen, Saariketo sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.