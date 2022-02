Tom Paleniuksesta Turku Science Parkin uusi toimitusjohtaja

Viime keväästä lähtien Turku Science Park Oy:n toimitusjohtajana väliaikaiseti työskennellyt Tom Palenius on valittu tehtävään vakituiseksi.

Kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:n johdossa tapahtui muutos vuosi sitten keväällä, kun siihen asti toimitusjohtajuutta hoitanut Niko Kyynäräinen valittiin Turun kaupungin elinvoimajohtajaksi. Elinvoimajohtajana Kyynäräinen nousi myös kehitysyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallitus päätyi lopullista toimitusjohtajaa valitessaan Tom Paleniukseen. Hän on kehittänyt viime vuosina hyvällä otteella yhtiön palvelukokonaisuutta, joten hänen valintansa tuo jatkuvuutta toimintaan. Samalla yhtiön käytössä on myös Paleniuksen laaja kokemuspohja, jota hänelle on kertynyt muun muassa erilaisista tuotekehityksen, kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehitystehtävistä, Niko Kyynäräinen toteaa tiedotteessa.

Kyynäräisen mukaan suuria muutoksia ei toimitusjohtajavaihdoksesta huolimatta ole näköpiirissä. Viime vuosien aikana yhtiössä on toteutettu merkittäviä uudistuksia, jotka näkyvät sekä sisäisessä työskentelyssä että asiakkaille uudistuneena palvelukokonaisuutena.

– Turku Science Park Oy:n kaltaisen yhtiön on uudistuttava jatkuvasti ja reagoitava toimintaympäristön muutoksiin tarvittaessa nopeastikin. Paleniuksen johdolla lähdemme rakentamaan uutta, pandemian jälkeistä kasvua tukevaa strategiaa yhdessä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa.

Tuore toimitusjohtaja muistuttaa yhtiön perustehtävästä ja sanoo haluavansa olla mukana rakentamassa Turun seudusta hyvää paikkaa yrityksille syntyä, kasvaa ja kehittyä.

– Siksi palvelemme kaikki yrityksiä kaikissa elinkaaren vaiheissa, minkä lisäksi tarjoamme syventäviä palveluita ja verkostoja Turun seudun kärkialateemoissa.

Tällä hetkellä toimialasta riippumatta yritykset hakevat uusia työntekijöitä ja tietyillä toimialoilla tuntuu olevan jopa kilpailua osaajista.

– Osaajapula hidastaa monin paikoin jo yritysten kasvua. Se tietysti heijastuu myös yhteiseen kassaamme, joka esimerkiksi pandemian suoraan ja välillisesti aiheuttamien kustannusten ja väestön ikääntymisen takia kaipaa kipeästi täytettä. Siksi alueemme yritysten kasvu ja menestys ovat meille kaikille avainasia, Palenius toteaa