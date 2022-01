Perussuomalaisista irronnut Siniset muutti nimensä ja on nyt Korjausliike, puolue tiedotti. Se päätti asiasra yksimielisesti puoluekokouksessaan lauantaina.

– Suomi on pahasti rikki. Elämme huolestuttavasti yli varojemme, työttömyyslukemat ovat rumia ja verotus hipoo taivaita. Turvattomuus kasvaa, eikä yrittäjyyttä tai yritteliäisyyttä arvosteta. Korjausliike on välttämätön, sanoo Korjausliikkeen puheenjohtaja Petri Roininen.

Korjausliike sanoo yrittävänsä eduskuntapuolueeksi ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

Korjausliikkeen jäsenyyslyhenne on (korj). Puolueen englanninkielinen nimi on Finnish Reform Movement. Puolueella ei ole ruotsinkielistä nimeä. Kansainvälisesti puolue on Euroopan konservatiivien ja reformistien jäsen (ECR).

Puolueen tunnusväri muuttuu uudistuksen mukana sinisestä oranssiksi.