Ulkoministeriön diplomaatteja kybervakoiltiin erittäin kehittyneellä ja julkisuudesta tutulla haittaohjelmalla

Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan saaneensa selvitettyä suomalaisiin diplomaatteihin kohdistuneen kybervakoilutapauksen. Vakoilua tehtiin paljon julkisuutta saaneella ja erittäin kehittyneellä Pegasus-vakoiluhaittaohjelmalla. Ohjelma on pystytty tuomaan huomaamatta Apple- ja Android-puhelimiin ilman käyttäjän toimenpiteitä. Se on voinut mahdollistaa hyvin laajasti puhelimessa olevan tiedon ja sen ominaisuuksien hyväksikäytön.

Ulkoministeriö on selvittänyt tapausta eri viranomaisten kanssa syksyn ja talven 2021–2022 aikana. Tapaus on kohdistunut Suomen ulkomailla työskentelevään lähetettyyn henkilökuntaan. Selvityksen perusteella on pystytty arvioimaan tapahtuman aikajana, eikä vakoilu ole tällä hetkellä aktiivista.

Ulkoministeriö käsittelee eri turvaluokkien tietoa erilaisilla menetelmillä, ja puhelimella käsiteltävä tieto on julkista tai korkeimmillaan tason 4 tietoa, joka on alin turvaluokittelun aste.

– Huomioitavaa on, että vaikka tieto ei olisi suoraan luokiteltua, tieto ja sen lähde voivat olla diplomaattien välisen luottamuksen piirissä, tiedotteessa todetaan.

Ulkoministeriö muistuttaa, ettei laittomalta tiedustelulta voi koskaan suojautua täysin. Erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuu paljon mielenkiintoa, joka voi näyttäytyä myös laittomana tiedusteluna.

Ulkoministeriö seuraa jatkuvasti toimintaympäristönsä tilaa arvioiden siihen liittyviä uhkia valvomalla palveluitaan ja pyrkien estämään haitallisen toiminnan.