Rikollisliiga toi Suomeen vuodessa 1700 kiloa huumeita – tekijät narahtivat haksahdettuaan FBI:n huijaukseen

Esitutkintakokonaisuus historiallisen mittavasta huumausaineiden maahantuonnista ja levittämisestä on valmistumassa.

Virosta ja Espanjasta johdetun organisaation epäillään maahantuoneen noin 1700 kiloa huumeita kesän 2020 ja kesän 2021 välillä. Kokonaisuus alkoi paljastua kansainvälisen operaatio Greenlightin aikana.

Poliisi pääsi organisaation jäljille rikollisten käyttämän Anom-viestintäsovelluksen kautta, joka oli Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n kehittämä.

Suomeen kuljetettiin 706 kiloa amfetamiinia Alankomaista sekä 770 kiloa kannabista Espanjasta. Amfetamiinierien ohella maahantuotiin myös muun muassa 24 kiloa kokaiinia.

Tutkintakokonaisuudessa poliisi sai maahantuoduista huumausaineista takavarikkoon noin 500 kiloa. Huumeiden yhteenlaskettu arvo katukaupassa on noin 100 miljoonaa euroa. Huumausaineita levitettiin myös Varsinais-Suomeen.

Maahantuonneista on epäiltynä yhdentoista hengen ryhmä. Pääosa heistä on Viron kansalaisia. Maahantuontikokonaisuuteen liittyviä kiinniottoja on tehty Hollannissa, Espanjassa, Virossa, Saksassa ja Italiassa.

Alankomaista ja Espanjasta salakuljetetut huumeet toimitettiin Suomeen rahtiliikenteen mukana.

– Epäillyt ovat suunnitelleet ja järjestäneet huumausaineiden maahantuonnin erittäin ammattimaisesti. Huumeita salakuljetettiin esimerkiksi multa-, kuorikate- ja grillihiilikuormissa sekä lämminvesivaraajien sisällä, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Räty Keskusrikospoliisista.

Maahantuontikokonaisuutta ovat tutkineet Keskusrikospoliisi yhdessä Helsingin ja Kaakkois-Suomen poliisilaitosten kanssa. Kokonaisuus alkoi selvitä poliisille Kaakkois-Suomen poliisin päästyä käsiksi rikollisten viestittelyyn. Poliisin mukaan mittava osa virolaisten organisaation maahantuomista huumeista toimitettiin ensin Kotkaan, josta niitä levitettiin eteenpäin.

Yksi keskeisimmistä jakelupiste oli Lahti. Järjestäytynyt rikollisryhmä otti huumeet vastaan ja levitti niitä eri ostajille Suomessa. Suurimmalla osalla ryhmän jäsenistä on tausta lakkautettavaksi määrätyssä United Brotherhood -rikollisjärjestössä.

– Ryhmän järjestäytyneisyys on näkynyt myös siinä, että ryhmän saatua huumausaineet haltuunsa se on lähtenyt välittömästi ja systemaattisesti levittämään niitä huumausaine-erien ostajille. Usean erän kohdalla muutamassa tunnissa on pystytty levittämään kymmeniäkin kiloja huumausaineita useille eri ostajille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista.

Helsingin poliisilaitos on tutkinut osaltaan tutkinut huumausaineiden levitystä ja välitystä.

Operaation paljastavan vaiheen eli viime vuoden helmi-kesäkuun aikana onnistuttiin paljastamaan 21 huumausaineiden maahantuontiin, välittämiseen tai muuhun rikolliseen toimintaan liittyvää tapahtumaa.

Operaatio Greenlight huipentui kesäkuussa järjestettyyn toimintapäivään, jolloin eri puolilla maailmaa tehtiin kiinniottoja mahdollisimman samanaikaisesti. Suomen viranomaiset ottivat kiinni kyseisenä päivänä 47 henkilöä Suomessa, seitsemän Espanjassa, neljä Virossa sekä yhden Saksassa.

