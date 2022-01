Vihollisen on vaikea pudottaa Suomea verkosta sabotaasilla – lue, miten Suomi on turvannut tietoliikenneyhteytensä

Vaikeus on suhteellista

Kyberturvallisuuden asiantuntijat ovat nyt liian sinisilmäisiä. Rannikkovartioasemilla tiedetään, miten helposti esim. sukellusveneistä käsin voi katkoa merenpohjaan asennettujen kuuntelu- ym. valvontalaitteiden kaapeleita. Vielä helpompaa se on kauempana rannikolta kansainvälisillä merialueilla. Ihmeellisintä tässä on nyt se, että "asiantuntijat" ovat antaneet TS:lle kartan koko tietoliikenneverkosta. Onko järkevää jakaa tällaista salassapidettävää tietoa juklkisuuteen?

Kyberturvallisus ei kuitenkaan ole meidän suurin huolenaiheemme. Pahinta on Suomen sijainti kiinni Venäjän kyljessä. Tämä tarkoittaa sitä, että paras turvallisuutemme tae on pysytellä suurvaltaristiriitojen ulkopuolella. Kaikille lienee selvää, että jos maamme lähialueella käytetään ydinaseita, Suomikin tuhoutuu siinä samalla.

