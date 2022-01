Hallitus esittää oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä. Esityksessä ehdotetaan, että sairasvakuutetulla olisi oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun vakuutetulla on luotettavasti (PCR-testi tai antigeenitesti) todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin vuoksi. Oikeus tartuntatautipäivärahaan olisi myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on todettu koronatartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen takia ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Etuuden saaminen edellyttäisi lääkärintodistusta.

Tartuntatautipäivärahan takautuvaa hakuaikaa esitetään myös pidennettäväksi nykyisestä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Esityksen tavoitteena on turvata etenkin niiden henkilöiden toimeentuloa, jotka joutuvat jäämään palkatta pois ansiotyöstään koronatartunnan vuoksi. Tavoitteena on samalla kannustaa tartunnan saaneita jäämään pois työstään silloin, kun työpaikalle meneminen aiheuttaa tartuttamisriskin muille työntekijöille. Tavoitteena on lisäksi korvata työnantajalle työntekijän työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia niissä tilanteissa, kun työnantaja maksaa palkkaa poissaolon ajalta.

Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 30.6.2022 asti.