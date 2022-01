Korona verotti kävijämääriä Turun palveluissa viime vuonna – kirjasto teki silti kaikkien aikojen varausennätyksensä

Korona haastoi Turun kaupungin palveluita myös viime vuonna. Kävijämäärät vähenivät lähes puoli miljoonaa vuoteen 2020 verrattuna. Museoissa, maauimaloissa ja nuorisotiloissa kävijöitä oli kuitenkin enemmän kuin edellisvuonna, minkä lisäksi Turun kaupunginkirjasto teki kaikkien aikojen varausennätyksen.

– On hienoa, että rajoituksista huolimatta ihmisillä oli mahdollisuus osan vuodesta osallistua toimintaan myös paikan päällä. Asiakkaillamme on selkeästi tarve tulla palveluiden äärelle, mutta he ovat myös ilahduttavan hyvin löytäneet monipuoliset verkkotapahtumamme ja -palvelumme, sanoo tiedotteessa Turun kaupungin vapaa-aikajohtaja Minna Sartes.

Turun kaupunginkirjastossa oli vuonna 2021 lähes 1,1 miljoonaa asiakaskäyntiä. Käynnit laskivat edellisestä vuodesta 18,3 prosenttia. Omatoimiaika oli viime vuonna puolen vuoden ajan pois käytöstä koronan takia, mikä vaikutti asiakaskäynteihin.

Kirjastolainoja kertyi 2,9 miljoonaa ja varauksia tehtiin yli puoli miljoonaa, mikä on kaikkien aikojen varausennätys. E-aineistojen lainamäärä nousi lähes 230 tuhanteen lainaan.

Kaupunginkirjasto järjesti yli 1 300 tapahtumaa, joihin osallistui yli 166 000 henkilöä. Heistä 148 000 osallistui etäyhteyksien kautta. Tapahtumien osallistujamäärä nousi 38,4 prosenttia vuodesta 2020.

Turun filharmonisen orkesterin kokonaiskävijämäärä vuonna 2021 oli 24 500. Ennen koronaa vuonna 2019 vastaava luku oli noin 70 000.

Verkkokonsertteja lähetettiin vuoden aikana 29, ja ne tavoittivat yhteensä 51 329 katsojaa. Orkesterin verkkosisällöillä oli YouTube-kanava mukaan lukien yhteensä 139 551 katsojaa vuoden 2021 aikana.

Orkesteri soitti sinfoniakonsertit verkkokonsertteina koko kevätkauden ajan. Syyskaudella yleisöt palasivat katsomoihin. Sinfoniasarjan täyttöprosentti nousi koko loppuvuoden ajan, ja sinfoniakonserttien täyttöaste oli noin 51 prosenttia. Syyskaudella järjestettiin yhteensä 88 tapahtumaa.

Koronasulut vaikuttivat liikuntapaikkojen ja -palveluiden käynteihin, joita tilastoitiin 1 015 000 kappaletta. Uimahallien ja maauimaloiden kävijämäärä oli yli puolet koko kävijämäärästä eli 535 400 kävijää. Muissa liikuntapaikoissa ja -palveluissa tilastoitiin 479 600 käyntiä.

Nuorisopalvelujen toimipisteissä kävi yhteensä 96 690 asiakasta vuonna 2021. Määrä on hieman vähemmän kuin vuonna 2020.

Viime vuonna nuorisopalveluiden uusia kokeiluita olivat liikkuvan nuorisotyön Wauto- ja Liikkis-toiminta, Nuova-koulunuorisotyö sekä Nuki goes Vimma ja Vaihda Vimmalle -toiminta. Uusia toimintamuotoja olivat myös Vimman TaTo-tiimin toiminta, jossa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa nuorille sekä etsivän harrastustoiminnan erilaiset toiminnat.

Turun kaupungin omistamiin ja ylläpitämiin museoihin tehtiin yhteensä 322 065 vierailua. Museot olivat auki yhteensä 1 452 päivää.

Apteekkimuseo ja Qwenselin talossa vierailtiin 14 019 kertaa, Biologisessa museossa 12 162 ja Kuralan Kylämäessä 123 270 kertaa. Luostarinmäen museokorttelissa käyntejä oli 24 290 ja Turun linnassa 93 421.

Suurimman tilastokasvun keräsi Turun kaupungin taidemuseo WAM, jonka näyttelyt houkuttelivat 46 683 kävijää. Vuonna 2020 WAMissa käytiin 25 476 kertaa.