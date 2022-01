Nuoret miehet varastivat ilotulitteita 138 000 euron edestä Kaarinassa – poliisi nappasi kiinni yhdeksän henkilöä

Kaarinassa varastettiin suuri määrä ilotulitteita aikavälillä 18.–25. joulukuuta. Varkaat murtautuivat lukittuun tilaan ja veivät ilotulitteita yhteensä noin 138 000 euron edestä.

Lounais-Suomen poliisi on tutkinut rikoskokonaisuutta kahtena törkeänä varkautena sekä yhtenä varkauden yrityksenä. Rikoksista on epäiltynä yhdeksän henkilöä, joista suurin osa on ollut kiinniotettuna esitutkinnan aikana. Kaikki epäillyt ovat täysi-ikäisiä nuoria miehiä.

Poliisi takavarikoi ja palautti omistajalleen huomattavan osan ilotulitteista. Osa niistä oli myyty, välitetty eteenpäin tai käytetty.

– Rikosasia tuli poliisin tietoon niin sanottuna pimeänä rikoksena, mutta tutkijat pääsivät nopeasti epäiltyjen jäljille. He ovat tehneet mittavan työn rikoksen selvittämiseksi, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Kosunen.

Pimeällä rikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa poliisilla ei alkuvaiheessa ole tietoa tekijästä tai tekijöistä.

Varastetun omaisuuden palauttamiseksi esitutkinnassa on tehty useita kiinniottoja sekä kotietsintöjä, paikanetsintöjä ja takavarikkoja.

– Iso osa ilotulitteista oli jo ehditty hävittämään, joten voisi todeta, että tässä saatiin palautettua kaikki se, mitä oli palautettavissa, Kosunen sanoo.

Poliisin mukaan esitutkinta valmistuu lähiaikoina, minkä jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan.