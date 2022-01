Olkiluodon ydinvoimala 3:n sähköntuotanto alkaa vasta helmikuussa aiemmin arvioidun tammikuun lopun sijaan, tiedottaa Teollisuuden voima.

Syynä myöhästymiseen on suunnittelematon reaktoripikasulku, joka tapahtui 14. tammikuuta. Pikasulun syyt on Teollisuuden voiman mukaan selvitetty ja korjaavat toimenpiteet on tehty.

Säännöllinen sähköntuotanto alkaa aiemmin ilmoitetun mukaisesti kesäkuussa 2022. Alun perin sähköntuotannon piti alkaa vuonna 2009, mutta voimalan rakentaminen on viivästynyt ja kustannukset paisuneet vuosien varrella.