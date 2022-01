Paraisten terveyskeskuksessa koronatartuntoja, vierailuja ei suositella

Paraisten terveyskeskuksen akuuttiosastolla on ilmennyt kaksi koronatartuntaa. Siksi varmuuden vuoksi terveyskeskus ei suosittele vierailuja paikan päälle. Vakavasti sairaiden tai saattohoidossa olevien luoksi vierailut sallitaan, mutta tuolloin on otettava yhteyttä osastolle etukäteen. Osaston puhelinnumero on 040 4885520.