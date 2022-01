Tyks vakinaistaa 122 määräaikaista työsuhdetta – "Haluamme sitouttaa työntekijämme ja saada heidät pysymään Tyksissä"

Tyks vakinaistaa huomattavan määrän hoitohenkilöstön tehtäviä. Kaiken kaikkiaan Tyksin eri toimialueilla vakinaistetaan 122 aiemmin määräaikaista tehtävää. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vakanssipaketin tiistaina 25. helmikuuta.

– Haluamme sitouttaa työntekijämme ja saada heidät pysymään Tyksissä ajassa, jolloin koko sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on suuri pula työntekijöistä. Henkilöstön työhyvinvointi on meillä kaiken perusta ja potilaiden hyvinvoinnin lähtökohta, toteaa tiedotteessa Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Vakinaistettaviin sisältyy muun muassa 75 sairaanhoitajan, 29 kätilön sekä laboratoriohoitajien, röntgenhoitajien ja lähihoitajien tehtäviä.

Tällä hetkellä noin viidennes Tyksin hoitohenkilöstöstä eli noin 1100 henkilöä on määräaikaisissa työsuhteissa. Merkittävä osa heistä on vakinaisen henkilön sijaisena, mutta ryhmään kuluu myös määräaikaisena joko omasta pyynnöstään tai määräaikaisille projekteille palkattuja henkilöitä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– On hyvä, että työnantaja haluaa pitää kiinni osaavasta hoitohenkilökunnasta. Kun peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia on monia, sitä vahvemmin kasvaa oletus, että pysyvälle työvoimalle on tarvetta, sanoo pääluottamusmies Jussi Rantanen.

Hoitohenkilöstöön on viime vuosien aikana palkattu vuosittain esimerkiksi noin 200 vanhempainvapaan sijaista. Näiden lisäksi sijaisia on tarvittu myös muihin poissaoloihin. Nyt perustettavat vakinaiset tehtävät liittyvät ennen vuotta 2019 aloittaneiden pitkien, eri syihin perustuvien määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen. Hoitohenkilöstöstä eläköityy vuosittain noin sata ammattilaista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtenä strategisena tavoitteena on ollut vähentää määräaikaisia palvelusuhteita ja vakinaistaa niissä olevaa henkilöstöä.

– Haluamme pitää henkilökunnastamme hyvää huolta. Samalla rakennamme entistä parempaa henkilöstökokemusta tulevalle hyvinvointialueelle. Meistä tulee Varsinais-Suomen suurin työnantaja ja koko maankin mittakaavassa olemme merkittävä tekijä. Nyt hyväksytyllä päätöksellä voimme kattaa osan tulevien määräaikaisten työsuhteiden tarpeesta, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Saija Rintala.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nykyinen henkilöstö siirtyy vuoden 2023 alusta aloittavaan hyvinvointialueen palvelukseen.