Koronaviruksen tartuntamäärät ovat edelleen korkealla Varsinais-Suomessa, mutta ilmaantuvuus on kääntynyt maltilliseen laskuun. Sairaalakuormitus on viime viikon hetkellisen helpottumisen jäljiltä samalla tasolla kuin aikaisemmin.

– Tapausten kasvukäyrä näyttää tasaantuvan, mutta koska näytteitä on otettu vähemmän, niin todellista tilannetta tai milloin epidemian huippu saavutetaan, on vaikea ennustaa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on tiistain tietojen mukaan hoidettavana 28 henkilöä, joista viisi on tehohoidossa. Tyksissä olevista potilaista 20 on sairaalassa koronavirusinfektion takia ja kahdeksalla potilaalla tartunta on todettu lisälöydöksenä. Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettavia oli tiistaina aamulla 19 potilasta.

­– Meillä menee kansallisesti nähden kohtuullisen hyvin sairaalakuormituksen osalta. Tilanne elää kuitenkin melkoisesti, joten ennustaminen on edelleen varsin vaikeaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu tammikuun aikana 20 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kun joulukuun osalta luku oli 24. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on tällä hetkellä 1481 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, kun vielä viime viikolla ilmaantuvuusluku oli 1519. Testausstrategiaa on muutettu niin, ettei kaikkia kehoteta menemään viralliseen testiin, vaan perusterveet henkilöt voivat sairastaa taudin positiivisen kotitestin jälkeen kotona, mikäli vakavampia oireita ei enää ilmene.

– On mahdollista, että ilmaantuvuusluku on suurempi, sillä testejä tehdään nyt vähemmän. Minimissään nousuvauhdin voi kuitenkin sanoa tasoittuneen, ja optimistisesti ajateltuna korkein taso saattaa olla jo nähty, Pietilä kommentoi.

Edellisten viikkojen aikana Varsinais-Suomessa todettiin tartuntoja eniten 20­–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikolla tartunnat ovat levinneet hieman myös sekä nuorempiin että vanhempiin ikäryhmiin, sillä suurimmat tautitapausmäärät todettiin nyt 15–24-vuotiaiden sekä 35­–39-vuotiaiden ikäryhmissä.

– Eläkeikäisissä väestöryhmissä tapausmäärät ovat toistaiseksi pysyneet kohtuullisen maltillisina, Marttila sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt suuria muutoksia voimassa oleviin suosituksiin tiistain kokouksessaan. Ryhmä kuitenkin totesi näkemyksenään, että ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet voitaisiin vapauttaa rajoituksista, jolloin tilanne vastaisi muun muassa HUSin ja Pirkanmaan alueiden linjausta.