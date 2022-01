Navetan lounas viettelee Turussa kekseliäillä makuyhdistelmillä

Moni ravintola on sulkenut ovensa tai lakkauttanut lounastarjoilun koronarajoitusten vuoksi. Raunistulassa Virusmäentiellä sijaitsevan kortteliravintola Navetan yrittäjä Sarita Konttila haluaa taistella hyvän ruuan, ravintolan ja työntekijöidensä puolesta.

– Olemme tehneet monenlaisia muutoksia, jotta olemme voineet jatkaa toimintaa koko korona-aikana. Nyt olemme palanneet alkuperäiseen järjestelyyn eli meillä on lounasaikaan buffetpöytä ja lounaspizzoja.

Tavallisesti satapaikkainen ravintola olisi lounasaikaan aivan täynnä. Yhdentoista aikaan on vielä hiljaista ja rauhallista, mutta kahteentoista mennessä meno vilkastuu.

– Korona on rokottanut asiakasmäärää ja lounaat ovat tavallista hiljaisempia. Asiakkaita ei houkutella edes tietyillä suosikkiruuilla, joiden perässä ihmiset tavallisesti liikkuvat, Konttila harmittelee.

Heinäkuussa kolme vuotta täyttävä Navetta on Konttilan pitkäaikaisten haaveiden täyttymys. Hän aloitti työt ravintola-alalla 18-vuotiaana ja työskenteli eri ravintoloissa. Haave omasta ravintolasta muhi mielessä pitkään. Kun Konsan kartanon kahvila Navetta lopetti toimintansa ja paikka vapautui seuraavalle yrittäjälle, Konttila päätti toteuttaa suunnitelmansa.

– Olin heti ihan myyty. Paikka on vähän syrjässä, joten olihan tässä riskinsä, mutta toisaalta alueelta puuttui tällainen kortteliravintola, jossa on kiva viettää iltaa ja nauttia lounasta. Asiakkaat löysivät paikan heti ja onneksi uskollinen asiakaskunta on pysynyt myös vaikeina aikoina.

Kortteliravintola Navetassa tarjoillaan alusta lähtien itse tehtyä ja tarkkaan mietittyä ruokaa. Konttila käyttää paljon aikaa suunnitteluun ja etsii jatkuvasti uusia ideoita niin kirjoista, lehdistä kuin sosiaalisesta mediastakin. Lisäksi hän käy paljon ravintoloissa fiilistelemässä tunnelmaa ja maistelemassa muiden tekemää ruokaa.

– Pyrin miettimään, miten perusasioita voi tehdä uudella tavalla, esimerkiksi käyttämällä erilaisia mausteita ja keksimällä uudenlaisia makuyhdistelmiä.

Navetassa on tarjolla lounasta jokaisena arkipäivänä. Iltaisin ja viikonloppuisin tarjolla on suolaisia ja makeita herkkuja. Listalla on artesaanipizzoja, tapaksia, pastaa ja salaatteja.

Päivittäin vaihtuvalle lounaalla on tarjolla useita vaihtoehtoja keitosta salaattipöytään ja lämpimiin ruokiin sekä artesaanipizzoihin. Ruuassa on Konttilan mukaan panostettu erityisesti makuihin ja tuoreisiin raaka-aineisiin. Lounaslista on kiertävä, mutta Konttila varioi listaa ja suosii kauden raaka-aineita.

– Keittomme saavat monesti kehuja. Keitot ovat aina vegaanisia, ja koetan hakea niihin erilaisia makuyhdistelmiä. Suosittuja ovat myös kalaruuat, kuten lohi ja kampela sekä lihapullat.

Testipäivänä tarjolla oli punaista linssikeittoa ja paahdettuja kikherneitä, jugurtti-yrttimarinoituja kanavartaita, yrtticremeä ja paistettua riisipilahvia, lasagnea ja rucolaa sekä kasvisvaihtoehtona kasvislasagnea: pinaattia, kasviksia ja vuohenjuustoa. Viikon lounaspizzan täyttenä oli pulled porkia, jalapenoa, kirsikkatomaattia bbq-majoneesia ja rapeaa sipulia. Jälkiruoaksi oli vaniljarahkaa ja kuohuviinimarinoitua kiiviä.

Testattavaksi valikoitui lasagne, joka sai kaverikseen raikkaita salaatteja. Lasagne oli rakenteeltaan miellyttävän jämäkkää, ja sen erilaiset maut sekoittuivat kivasti yhteen. Pidin etenkin lasagnen yrttisestä tomaattikastikkeesta, mikä erotti sen perinteisestä juustokastikelasagnesta. Salaattipöytä oli todella runsas ja siihen oli koottu niin vihersalaattia, kurkkua, paprikaa, tomaattia ja viinirypäleitä kuin erilaisia salaattisekoituksia. Vaalea focacciatyyppinen leipä ja pieni, raikas jälkiruoka hyvän kahvin kera kruunasivat lounaan.

