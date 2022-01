Jouni Lehikoinen: ”Paimion kannalta meni hyvin, kun meitä kaksi pääsi läpi”

Kristillisdemokraattien Jouni Lehikoisen läpimenoa moni osasi uumoilla, mutta ehdokas ei itse uskaltanut etukäteen sitä arvella.

–Kyllä tätä jännitettiin, mutta nyt tuntuu hyvältä. Paimion kannalta meni hyvin, kun meitä kaksi pääsi läpi, Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra sanoo.

Lehikoinen on iloinen saamastaan kokonaisäänimäärästä eli 472 äänestä, mutta toteaa vaatimattomasti, ettei se tällä listalla niin iso ollut, vaikka riitti läpimenoon. Hän kertoo, että oli piispanvaalien jälkeen jäämässä kokonaan pois kaikista luottamustehtävistä, mutta tuli ylipuhutuksi.

Lehikoinen on ollut paimiolaisessa kuntapolitiikassa mukana vuodesta 2004 lähtien, ensin kristillisdemokraateissa ja sitten keskustan riveissä. Nyt hän ja toinen läpi mennyt kristillisdemokraatti, lietolainen lääkäri Jukka-Pekka Kuokkanen muodostavat tulevassa aluevaltuustossa kahden miehen ryhmän.

–Se mitä toivon edustavani ja voivani tässä tehtävässä hyödyntää, on nimenomaan sosiaalityön asiantuntemus, jota on työn kautta kertynyt. Ja nyt kun on pieni porukka, niin korostan yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista myös meille rakkaan Paimion eduksi.