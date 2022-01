Kaukolämpötyö kaventaa ajokaistaa Kutomonkadulla – työ kestää maaliskuun loppuun asti

Turussa tehdään kaukolämpötöitä Kutomonkadulla välillä Tuureporinkadun ja Yliopistonkadun välillä. Töiden takia ajokaistaa on kavennettu työmaan kohdalla. Haittaa on luvassa molemmissa ajosuunnissa. Työ aloitettiin Tuureporinkadun päästä perjantaina 21. tammikuuta. Päivittäinen työaika on kello 7.00 –16.00. ja työt jatkuvat 31. maaliskuuta saakka.

Paikalla on liikenneopasteet, ja lisäksi työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.