Nosturinkatu katkaistiin Turussa liikenteeltä – muutetaan päättyväksi kaduksi

Turussa sijaitseva Nosturinkatu on katkaistu lopullisesti liikenteeltä Herttuankulman rakentumisen edetessä. Turun kaupungille on tullut palautetta totutun reitin katkettua, mutta Nosturinkatu on katkaistu alueen asemakaavan mukaiseksi.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Nosturinkatu muutetaan Tukholmankadulta lähteväksi päättyväksi kaduksi. Tällöin Juhana Herttuan puistokatu jää ainoaksi ajoyhteydeksi Tukholmankadulta Turun sataman suuntaan.