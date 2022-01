Osuuspankki varoittaa pankin nimissä lähetettävistä huijausviesteistä

Turun seudun Osuuspankki varoittaa pankin nimissä lähetetyistä huijausviesteistä, joissa kalastellaan verkkopalvelutunnuksia. Tällä hetkellä leviää ainakin viestit, joissa kerrotaan, että tililtä on lähdössä maksu yksityishenkilölle tai kerrotaan, että tili on lukittu. Liikkeellä on myös viestejä, joissa vedotaan Euroopan unionin ja Suomen Keskuspankkilain järjestelmätarkistuksiin ja pyydetään päivittämään tiedot.

Pankki muistuttaa, että viesteissä saapuvia linkkejä ei tule klikata, eikä muutoinkaan tehdä mitään mitä viestissä pyydetään.