Nordean uudeksi riskijohtajaksi Mark Kandborg

Pankkikonserni Nordea on nimittänyt uudeksi riskijohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi Mark Kandborgin. Hän toimii tällä hetkellä suurista yritysasiakkaista ja yhteisöistä vastaavan liiketoiminta-alueen varajohtajana Nordeassa.

Nordean nykyinen riskijohtaja on päättänyt palata Britanniaan työskenneltyään pankissa yli viisi vuotta.

Kandborg, 50, on työskennellyt Nordeassa 26 vuotta ja toiminut useissa johtotehtävissä, muun muassa konsernin väliaikaisena talousjohtajana ja taloushallinnon (Group Finance) johtajana sekä konsernin varainhallinnassa Treasury & Asset and Liability Management -yksikön johtajana. Hänellä on laaja kokemus Pohjoismaiden markkinoista, ja hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Kööpenhaminan yliopistosta.

Nimitykseen tarvitaan viranomaisten hyväksyntä, ja muutos tulee voimaan 1. huhtikuuta.