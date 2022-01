Turun koronatiedotustilaisuus: Koronaepidemia kiihtyy, tulevana viikonloppuna useita rokotustapahtumia

Turun pormestari Minna Arve ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoivat koronatilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista tänään torstaina kello 8.15 alkaneessa tilaisuudessa.

Video on nähtävissä täällä.

Koronaepidemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Noin puolet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todetuista tartunnoista kohdentuu Turkuun. Tartunnoissa on korostunut nuorten aikuisten (20–29-vuotiaiden) osuus, mutta tapausmäärät ovat kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Tällä hetkellä Omikron-variantti on levinnyt laajasti koko Suomessa ja tartuntariski on korkea kaikkialla.

Tartunnat ovat rokotetuilla ja lapsilla pääosin lieviä tai oireettomia. Tämän vuoksi koronarokotteen ottaminen erityisesti aikuisille on tärkeää, Turun kaupunki muistuttaa.

Turussa 2. rokotusannosta on saanut jo yli 150 000 turkulaista. 3. rokotuksia on annettu jo yli 71 000 turkulaiselle.

Viikonloppuna järjestetään useita rokotustapahtumia, katso listaus jutun lopusta.

Turussa luovuttiin viime viikolla laajamittaisesta tartuntojen jäljittämisestä. Hengitystieinfektio-oireissa ei perusterveen aikuisen tai lapsen tarvitse enää hakeutua testeihin, vaan tauti sairastetaan flunssan tapaan kotona.

– Tällä hetkellä kaikkiin hengitystieinfektioihin tulisi suhtautua kuin ne olisivat koronaa. Siksi vähäisissäkään flunssan oireissa ei saa mennä kouluun tai töihin, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Positiivista koronan kotitestitulosta ei ole välttämätöntä varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä. Terveydenhuollossa tehtäviä koronatestejä suositellaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä erilaisiin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville henkilöille sekä tilanteissa, joissa testituloksella on oikeudellista merkitystä.

THL on lisännyt raskaana olevat vakavalle koronavirustaudille alttiiden listalle. Raskaus lisää naisen riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon sekä nostaa sairaala- ja tehohoidon tarvetta. Koronavirusinfektion on todettu lisäävän myös pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen riskiä. Koronavirusinfektion saaneiden raskaana olevien naisten sikiöillä on hieman suurentunut kohtukuoleman riski.

– Koronarokotusta suositellaan kaikille raskaana oleville. Koronarokotteen voi ottaa missä raskauden vaiheessa tahansa, Peltoniemi muistuttaa.

Turkuun rakennettu terveydenhuollon robotiikka on ollut koronapandemian hoidossa menestys. Nopealla aikataululla koronapandemian aikana kehitetyt ohjelmistorobotit ovat Turun kaupungin mukaan säästäneet hoitohenkilökunnan työmäärää merkittävällä tavalla.

Laura-robotti tekee Omaolon oirearvion perusteella lähetteen koronatestiin. Laura otettiin käyttöön tammikuussa 2021 ja tähän mennessä Laura on tehnyt kaikkiaan yli 63 000 koronatestilähetettä. Ajallisesti määrä vastaa 37 kuukauden työmäärää terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

Kauno-robotti puolestaan vie koronatestin tuloksen Omakantaan ja lähettää tekstiviestillä testituloksen asiakkaalle. Lokakuusta 2020 lähtien käytössä ollut Kauno on lähettänyt kaikkiaan 250 000 tekstiviestiä. Ajallisesti määrä vastaa 56 kuukauden työmäärää terveydenhuollon ammattihenkilöltä.