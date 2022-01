Diabetes ja kilpirauhasen vajaatoiminta odottavalla äidilla kasvattavat lapsen syöpäriskiä

Odottavan äidin diabetes tai kilpirauhasen vajaatoiminta voivat suurentaa lapsen riskiä saada syöpä lapsena tai nuorena. Myös keskosena syntyminen suurentaa syöpäriskiä. Löydökset tulisi huomioida raskauksien sekä ennenaikaisina syntyneiden lasten seurannassa.

Tulokset selvisivät HUSissa lastentauteihin erikoistuvan lääkärin LL Laura Seppälän Helsingin yliopistossa tekemästä väitöstutkimuksesta.

Tutkimus selvitti jälkeläisen syöpäriskiä, kun äidillä on raskausaikana diabetes, sidekudostauti, tulehduksellinen suolistosairaus, kilpirauhassairaus tai lääkitys näihin sairauksiin.

Aihetta ei ole tässä laajuudessa aiemmin tutkittu

Erityisesti äidin raskausdiabetes on tutkimuksen mukaan yhteydessä lapsen riskiin sairastua akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Äidin diabeteslääkityksellä sen sijaan saattaa olla riskiä pienentävä vaikutus, kertoo Seppälä tiedotteen mukaan.

Äidin kilpirauhasen vajaatoiminta oli tutkimuksen mukaan yhteydessä jälkeläisen suurentuneeseen riskiin sairastua lapsuus- ja nuoruusiän lymfoomaan. Muissa äidin kroonisissa autoimmuunisairauksissa tai niiden lääkityksissä ei havaittu olevan yhteyttä suurentuneeseen syöpäriskiin.

Äidin raskaudenaikaisen ja ennen raskautta käytössä olevan lääkityksen vaikutuksista jälkeläisen syöpäriskiin tarvitaan Seppälän mukaan kuitenkin lisää tutkimustietoa.

– Tulosten perusteella kohdunsisäiset altisteet ovat yhteydessä lapsuusiän syöpään. Aihetta kannattaa tutkia lisää, koska mitä paremmin ymmärrämme syövän kehittymiseen liittyviä tekijöitä, sitä paremmin voimme ehkäistä syövän syntymistä tai havaita sen hyvin varhaisessa vaiheessa, hän sanoo.

Ennenaikainen syntymä on lapselle terveysriski myös tämän tuoreen väitöstutkimuksen valossa.

– Ennenaikaisena, erityisesti ennen 32. raskausviikkoa syntyminen, on tulosten perusteella yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin lapsuus- ja nuoruusiässä, Seppälä vahvistaa.

Vastasyntyneen hoitojen, kuten hengityskonehoidon, vastasyntyneen elvytyksen ja antibioottihoitojen todettiin olevan yhteydessä suurentuneeseen syöpäriskiin. Lisäksi hapenpuute raskauden tai synnytyksen aikana suurensi riskiä sairastua syöpään lapsuudessa myös täysiaikaisilla vastasyntyneillä.

– Nämä tekijät pitäisi huomioida ennenaikaisena syntyneiden tai vastasyntyneenä tehohoitoa saaneiden lasten jatkoseurannassa, Seppälä toteaa.

– Äidin raskausajan terveyden seuranta ja ennenaikaisena syntyneen lapsen terveyden seuranta on ylipäänsä tärkeää, jotta mahdolliset ongelmat havaittaisiin mahdollisimman varhain ja niihin pystyttäisiin vaikuttamaan. Näin lasten terveys ja elämänlaatu olisi parempaa ja pitkäaikaiset terveysongelmat vähenisivät. Myös perheiden kuormitus olisi vähäisempää, Seppälä sanoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Väitös Maternal morbidity, perinatal factors and childhood cancer in the offspring tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopistossa..