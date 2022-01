Naantalin asuntomessujen yhteyteen myös venemessut

Naantalin ensi kesän asuntomessujen yhteydessä järjestetään myös venemessut. Luonnonmaan saaren asuntomessualueen omaa satamaan tuodaan esille lähes sata eri kokoista venettä pienistä kalastusveneistä isoihin matkaveneisiin. Venenäyttelyrannalle on tulosssa merihenkisiä näytteilleasettajia.

Venemessukokonaisuuden toteuttaa Active Expo Oy, joka järjestää muun muassa toukokuisin Naantalin Venemessut Naantalin vierasvenesatamassa.

– Messusatama on erittäin suojainen ja hyvä paikka venetarjontaan tutustumiselle. Satamasta on suora yhteys Pohjois-Airistolle, ja väylä on juuri kunnostettu eli koeajotkin ovat mahdollisia. Venealan yrittäjille asuntomessut tarjoavat täysin uuden mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita ja koska koronan vuoksi useita venealan tapahtumia on jouduttu perumaan, kiinnostus tätä näyttelyä kohtaan on ollut suurta jo nyt, Active Expo Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Levanto sanoo tiedotteessa.

Asuntomessut Naantalissa -tapahtuman projektipäällikkö Timo Tirri uskoo, että venenäyttelystä tulee yksi lisäsyy lähteä messuille. Lisäksi venenäyttely sopii täydellisesti niin alueelle kuin tapahtuman teemoihinkin.

– Vene on luonnollinen liikkumaväline saaristossa niin vapaa-aikana kuin ammatillisestikin. Yksi tämän vuoden tapahtuman teemoista on koti saaressa kaupungin kyljessä. Koska alueella on oma satama-alue, voi asuntomessualueelta kulkea jatkossa vaikkapa työmatkan Naantaliin tai Turkuun veneellä, Tirri kertoo.

Myös Suomen Asuntomessut Osuuskunta pitää asuntomessujen täydentymistä venemessuilla erinomaisena asiana.

– Haluamme tarjota asuntomessuvieraille aina jotain uutta koettavaa. Mikä olisikaan luonnollisempaa tällä sijainnilla kuin järjestää ensimmäistä kertaa tapahtuman yhteydessä myös venenäyttely. Messujen satama-alue tulee olemaan Asuntomessujen sydän sekä tapahtumakeskus, jota venenäyttely täydentää hyvin, iloitsee Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää.

Asuntomessut järjestetään Naantalissa, Lounatuuleksi nimetyllä alueella Luonnonmaan saaressa 15.7.–14.8.2022.