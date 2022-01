Marin kertoi hallituksen neuvotteluista – rajoituksia jatketaan ainakin helmikuun puoliväliin, rokotepassi valmistelussa

Hallitus on tänään tiistaina neuvotellut koronastrategian päivittämisestä. Pääministeri Sanna Marin kertoi neuvotteluiden tuloksista Säätytalon portailla alkuillasta.

Nykyisiä rajoitustoimia jatketaan tammikuun lopusta ainakin helmikuun puoliväliin asti. Poikkeuksen tekevät lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimenpiteet. Lisäksi korkeakouluissa voitaisiin tammikuun jälkeen siirtyä osittain lähiopetukseen eli niin sanottuun hybridiopetukseen. Myöskään sisärajavalvontaa ei enää tammikuun jälkeen jatketa.

– Muista rajoituksista luovuttaisiin asteittain helmikuun puolivälin jälkeen, mikäli tilanne sen sallii, Marin summaa.

Rajoituskokonaisuutta ja -strategiaa tullaan päivittämään seuraavan kahden viikon ajan.

– Tänä aikana saamme vastauksia siihen, mistä rajoituksista on mahdollisuus luopua ensimmäisenä, millä tavalla esimerkiksi yleisötilaisuuksia voitaisiin avata sekä miten ravintolarajoituksista voitaisiin pikku hiljaa luopua, Marin sanoo.

Hallituksen tavoitteena on, että koronapassi otetaan jälleen käyttöön.

– Kun rajoituksista helmikuun puolivälin jälkeen asteittain luovuttaisiin, niin koronapassi palautuisi käytöön.

Passilainsäädäntöä valmistellaan ja uudistetaan parhaillaan. Tavoitteena on siirtyä malliin, jossa passi olisi itsenäinen työkalu, eikä sitä käytettäisi niinkään rajoituksista vapautumiseen. Hallitus kävi keskustelua myös siitä, olisiko syytä siirtyä rokotepassin käyttöön.

– Tältä osin valmistelutyö on vielä kesken. Asiaan liittyy paljon juridisia haasteita, kertoo Marin.

Vaikka hallituksen tahtona on siirtyä rokotepassiin, on mahdollista, ettei se oikeudellisesti onnistu. Marinin mukaan yhtenä haasteena on sellaisten koronaan sairastuneiden oikeussuoja, keillä ei ole virallista todistusta sairastetusta taudista.

Tilanne terveydenhuollon puolella on edelleen vakava. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee yhteistyötä kuntien kanssa turvatakseen terveydenhuollon kantokyvyn. Marinin mukaan testaus- ja jäljitysstrategiaa tullaan päivittämään. Tautihuippu nähtäisiin tammi-helmikuun vaihteessa, kuten THL arvioi.

Tällä hetkellä valmiuslain käytölle ei ole tarvetta.

– Hallitukselle ei ole esitetty valmiuslain käyttöönottoa eikä hallitus ole siitä keskustellut, sanoo Marin.

Vielä ei ole arviota siitä, koska koronavirus voitaisiin siirtää pois yleisvaarallisten tautien listalta. Marinin mukaan koronatilanteeseen liittyy edelleen paljon epävarmuustekijöitä.

– Tällä hetkellä arviomme on, että rajoituksia voitaisiin helmikuun puolivälin jälkeen purkaa, mutta se voi vielä muuttua ja sekin on hyvä sanoa suoraan.

– Tässä vaiheessa viesti kansalaisille on, että olkaa varovaisia. Ottakaa rokotteet, se on se päällimmäinen viesti, pääministeri painottaa.

Tiedotustilaisuuden näytti suorana Yle.