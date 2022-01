Koronatapausten määrä voimakkaassa nousussa Varsinais-Suomessa – ei muutoksia voimassa oleviin suosituksiin

– Epidemia on kiihtynyt 50 prosenttia viikon aikana ilmaantuvuuden osalta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila kommentoi tiedotteessa.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000:a asukasta kohti 1519 eli voimakkaassa nousussa. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 1061.

Positiivisten näytteiden osuus on nyt 33,3 prosenttia. Noin puolet tartunnoista todetaan Turussa ja toinen puoli muissa kunnissa sairaanhoitopiirin alueella.

Nuorten aikuisten (20–29-vuotiaiden) osuus tartunnoista on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan yhä korostunut viime viikon aikana, mutta tapausmäärät ovat silti nousseet kaikissa ikäryhmissä.

Tartunnanjäljitys on pahasti ruuhkautunut monissa kunnissa.

– Tämä on johtanut myös siihen, että emme enää kehota kaikkia positiivisen kotitestituloksen saaneita henkilöitä jatkossa hakeutumaan terveydenhuollon tekemään varmistustestiin vaan ainoastaan niitä, joiden on välttämätöntä saada virallinen varmistus infektiostaan, Marttila toteaa.

Kolmannet rokotukset ovat edistyneet hyvin Varsinais-Suomessa. 12 vuotta täyttäneistä varsinaissuomalaisista 86,3 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusannosta ja 42,9 prosenttia kolme annosta.

Myös lasten rokotukset ovat alkaneet hyvin Varsinais-Suomessa. 5–11-vuotiaille on annettu jo yli 9000 ensimmäistä annosta.

– Niistä, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta, jo liki puolet on saanut myös jo kolmannen annoksen, sanoo Marttila.

Ensimmäisiä rokotteita annetaan yhä noin 700 annoksen viikkovauhtia 12 vuotta täyttäneille.

Tyksissä on 19 koronapotilasta, joista viisi on tehohoidossa.

Puolet sairaalahoitoon saapuneista koronaviruspositiivisista potilaista on hoidossa koronaviruksen aiheuttamien oireiden vuoksi, muilla ensisijainen sairaalahoidon aiheuttaja on jokin muu sairaanhoidollinen syy. Heillä korona on todettu lisälöydöksenä. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu esimerkiksi muuten terveitä synnyttäjiä, joilla on todettu korona.

– Omikronin kyky aiheuttaa vaikea tautimuoto on onneksi tähän mennessä aikaisempia variantteja matalampi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Tehohoidon tarve on siitä huolimatta yhä korkea.

– Mikäli tehohoidon tarve yhä kasvaisi, meidän tulisi ajaa alas elektiivistä toimintaa eli suunniteltuja leikkauksia. Toistaiseksi toimenpiteitä on onneksi jouduttu siirtämään melko vähän, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin kokouksessaan 18. tammikuuta 2022.