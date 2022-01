Myös Raisio luopuu laajasta koronajäljityksestä ja karanteeneista

Myös Raisio luopuu laajasta koronajäljityksestä ja karanteeniin asettamisesta. Turku ja Kaarina teki vastaavan päätöksen viime viikolla.

Testaus ja -jäljitys kohdennetaan jatkossa THL:n ohjeistuksen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja muihin tilanteisiin, joissa tartuntaketjujen katkaiseminen on tärkeää erityisen haavoittuvien henkilö- ja potilasryhmien suojaamiseksi. Muuten tauti sairastetaan pääasiassa kotona ilman testausta.

Jos koronavirustartuntaan viittaavia oireita ilmenee, ei henkilön automaattisesti tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronatestiin.

– Koronaepidemia on nyt niin laaja, että tähänastinen jäljitystoiminta on käynyt mahdottomaksi. Raisiossakin ilmaantuvuus on lyhyessä ajassa kymmenkertaistunut. Kaikkia tapauksia ei ole enää mahdollista jäljittää eikä se ole tarpeenkaan silloin, kun tauti on lievää. Onneksi omikron-variantti aiheuttaa suurimmalla osalla ihmisistä vain lievän taudin, johtava ylilääkäri Arto Raassina kertoo tiedotteessa.

Jos oireet ovat lieviä ja yleistila on hyvä, on suositeltavaa välttää vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Vakavissa oireissa, kuten hengenahdistuksessa tai yleistilan laskiessa tulee aina olla yhteydessä terveydenhuoltoon.