Mediat: Suuria lennokkeja nähty sekä kuningasperheen yksityisasunnon että ydinvoimaloiden yllä Ruotsissa

Ruotsissa on viime päivinä havaittu edistyneiksi luonnehdittuja, pari metriä leveitä lennokkeja sekä Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimaloiden että keskeisten Tukholman alueen kohteiden yllä. Asiasta kertovat Svt ja Expressen. Yksi kohteista on Drottningsholmin linna, joka on kuningasperheen yksityisasunto. Linnan yllä lentäneestä lennokista on Expressenin mukaan useiden poliisien silminnäkijähavainto. Lisäksi havaintoja on tehty myös Kiirunassa ja Luulajassa. Tukholman poliisi tekee yhteistyötä useiden viranomaisten, muun muassa puolustusvoimien kanssa, selvittääkseen asiaa.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on ottanut ydinvoimaloiden yllä lennätettyjen lennokkien tutkinnan haltuunsa.