Linja-autoaseman tarjonta laajeni – smörret maistuvat myös lounaaksi

Turun linja-autoasema on remontoitu uuteen loistoonsa ja sen sisältä löytyy niin matkustajien kuin ohikulkijoiden pitkään kaipaamia palveluita.

Yksi aseman uusista toimijoista on joulukuun puolivälissä asemalle avautunut Smørre og Øl Turku, jossa on tarjolla pientä suolaista ja makeaa syötävää ja juomia.

Ravintolan valikoimasta löytyy erilaisia täytettyjä leipiä, toasteja ja croissanteja sekä makeita muffinsseja ja piirakoita. Leipiin eli smörreihin on haettu makuja ja raaka-aineita ravintoloiden à la carte -annoksista. Valikoimasta löytyy muun muassa chilikatkarapu-, vuohenjuustopunajuuri-, currykana- ja sitruunagraavikirjolohismörre.

Tuotteet valmistetaan rasioihin, joissa ne on helppo kuljettaa mukana. Ensimmäisten viikkojen suosikki on ollut tilauksesta paistettava BBQ naudanrintatoast.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Toast on parhaimmillaan lämpimänä, mutta sitä on ostettu kivasti myös mukaan. Uskon, että take away -tulee olemaan tulevaisuudessa entistä isommassa roolissa, mutta jo nyt asiakkaat ovat ostaneet tuotteita hyvin mukaan. Etenkin laadukkaat erikoiskahvit ovat olleet monelle aamun pelastus, sanoo ravintoloitsija Mika Mattila.

Mattilalla on 30 vuoden kokemus ravintola-alalta. Hän on työskennellyt Suomen kokkien tähtiopistossa Chez Dominiquessa ja pyörittänyt Michelin-ravintoloita Helsingissä. Turkuun hän palasi viitisen vuotta sitten. Mattila ehti työskennellä ravintolapäällikkönä Oobussa ja Nooassa, kunnes viime syyskuussa hän sai idean omasta ravintolasta.

– Vapaus perustaa taas jotain omaa kiehtoi. Projekti oli nopea. Syyskuussa sain liikeidean ja ravintola avattiin joulukuun puolivälissä. Katselin muitakin tiloja, mutta linja-autoaseman rakennus on upea ja sijainti on hyvä, etenkin sitten kun ihmiset uskaltavat taas matkustaa.

Turun viinimestarikurssilta valmistunut ja sommelierinakin työskennellyt Mattila on kiinnostunut viineistä ja pienpanimoiden oluista. Hänen ajatuksenaan on luoda Smørre og Øl Turku -ravintolasta olut- ja viinibaari, jossa on kiva viettää aikaa ja nauttia hyvästä ruuasta ja juomasta. Juomavalikoimaan on tulossa laadukkaita viinejä sekä tanskalaisten ja kotimaisten pienpanimoiden oluita, kunhan ravintola saa anniskeluoikeudet.

"Toast on parhaimmillaan lämpimänä, mutta sitä on ostettu kivasti myös mukaan."

– Konsepti on vielä kesken. Ruuat on mietitty siten, että ne voi yhdistää hyvään juomaan. Olen hakenut myös vähittäismyyntilupaa, jolloin saan myydä panimotuotteita ulos ravintolasta. Siinä onkin sitten hyvät eväät kasassa vaikka piknikille, kun saa ostettua smörret ja juomat mukaan.

Kuten muutkin ravintola-alan yrittäjät myös Mattila odottaa malttamattomana, että koronarajoitukset päättyisivät ja ihmiset uskaltaisivat taas ruokailla ravintoloissa. Ravintolassa on 70 asiakaspaikkaa. Kahdesta liiketilasta yhdistetty ravintola sopii Mattilan mukaan hyvin myös erilaisten yksityistilaisuuksien, kuten kokousten järjestämiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vaikka ravintolassa oli keskipäivällä hyvin tilaa, päätin testata, miten smörre kestää kuljetusta. Testattavaksi valikoitui vuohenjuustopunajuurismörre. Täytteet olivat aavistuksen levinneet kuljetuksen aikana, mutta se ei vaikuttanut makuun eikä ulkonäköön. Vaikka smörret saa ostettua mukaan, mitään matkalla helposti syötävää purtavaa ne eivät ole, sillä runsaiden täytteiden ja leivän syöminen vaatii ruokailuvälineet.

Smörre riitti hyvin kevyeksi lounaaksi. Raikkaat punajuurilohkot ja täyteläinen vuohenjuusto täydensivät hyvin toisiaan ja sopivat hyvin leivän täytteeksi. Kyytipojaksi olisi maistunut lasi kylmää valkoviiniä tai pieni olut. Mielessä kävi jo kesä, piknik ja helposti asemalta mukaan ostettavat eväät.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.