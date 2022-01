Turun kehätiellä on Kaarinan puolella tiellä runsaasti vettä. Tarkempi paikka on Kirismäen kohdalla. Veden takia Helsinkiin päin menevä erkanemiskaista on toistaiseksi suljettu.

Helsingin suuntaan menevä liikenne ohjataan tällä hetkellä kulkemaan kiertoliittymien kautta.

Turun liikennekeskuksen mukaan tilanne alkoi jo lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello puoli yhden aikoihin.