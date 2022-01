Turun Sanomien toinen ja viimeinen aluevaalitentti herätti maakunnalle ominaiseen tapaan hillittyjä kipinöitä varsinaissuomalaisissa puheenjohtajissa, joille kaikille menestyminen oman hyvinvointialueensa ensimmäisissä vaaleissa on tärkeää.

Tenttiin oli kutsuttu eduskuntapuolueista keskusta, kokoomus ja Vasemmistoliitto siksi, että näitä puolueita johdetaan varsinaissuomalaisin hartioin.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson haastoivat oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa muun muassa sitä, säilyttäisikö kokoomus neuvolan joka kunnassa vai ei. Orpo taas vaati hallituspuolueiden edustajilta tietoa siitä, hoitolan palkkaharmonisointi todella sote-uudistuksessa toteutetaan.

Varsinais-Suomen palvelut

sote-uudistuksen jälkeen

Petteri Orpo: Vaalilupaus on se, että jokaiselle ihmiselle taataan peruspalvelut. Tämä on ensimmäinen lähtökohta. Jokaisessa kunnassa tulee olla sote-palveluita ja sote-pisteitä, lähes kaikkialla tulee olla terveysasema, jossa on lääkärin vastaanotto tarpeen mukaan. Tässä uudistuksessa kootaan kokonaisuus, päättäjien pitää katsoa yhdessä ja tehdä tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Seinät eivät ole tässä tärkeitä, vaan asiat pitää hoitaa niin, ettei ihmisten tarvitse jonottaa hoitoon päästäkseen.

Li Andersson: On tärkeää, että nykyistä verkkoa ei lähdetä supistamaan, se on tärkeää. Seinilläkin on välitä niille ihmisille, jotka asuvat sillä paikkakunnalla. On tärkeää saada palvelua heille, jotka ovat tottuneet saamaan kotipaikkakunnassaan palvelua. Meidän pitää lähteä siitä, että voimme parantaa lähipalveluita myöskin kasvukeskusten ulkopuolella. Erikoislääkärien vastaanotto voisi olla jokunen päivä viikossa niillä paikkakunnilla, joissa sellaiselle on tarvetta. Lisäksi pitää hyödyntää etävastaanottoja ja digipalveluita. Meillä on Varsinais-Suomessa esimerkiksi saaristokuntia, joissa näitä on jo pilotoitukin.

Annika Saarikko: Keskustan lupaus kuuluu tarkalleen, että vähintään yksi sote-asema on joka kunnassa sote-uudistuksen jälkeen myös kuntaliitosalueiden olosuhteet huomioon ottaen. Minusta se on reilu lupaus. Salo on hyvä esimerkki. Siellä ovat kuntapäättäjät isojen kuntaliitosten jälkeen päättäneet, että kaikissa entisissä kunnissa on terveyspalveluita tarjolla. Ei tällainen tarkoita, että laajan Salon alueella on kaikki samat palvelut, mutta että palveluita on saatavilla.

Kannatatko palveluseteleitä sote-palveluihin?

Andersson: En, mutta pitää tehdä ero eri palveluiden välillä, on väliä, missä palveluseteleitä käytetään. Jos halutaan tehdä pysyviä parannuksia terveyskeskusten toimintaan, kannattaa resurssit suunnata sinne ja niihin ammattilaisiin, jotka siellä työskentelevät. Sitten taas on erikoistuneita palveluita, joihin palveluseteli soveltuu paremmin. Kategorisesti en halua linjat pois niiden käyttöä.

Saarikko: Kyllä, niiden käyttämistä ei pidä hankaloittaa. Hoitotakuu tulee osaksi hyvinvointialueen toimintaa eli hoitoon seitsemässä päivässä. Siinäkin palvelusetelin käyttö on perusteltua.

Orpo: Kyllä, ja huomattavasti nykyistä enemmin. Sen verran korjaan virheellisiä väitteitä, ettei palveluseteliä anneta yritykselle, vaan ihmiselle, joka sitä käyttää. Se on tapa päästä palveluun. Ilman yksityisen sektorin mukaan ottamista emme tule mitenkään selviämään palveluntarpeesta. Hyvinvointialueen oma tuotanto pitää saada toimimaan, mutta sen rinnalle tarvitaan yksityinen puoli.

Miten sote-uudistus parantaa turkulaisten palveluita?

Saarikko: Kaikki puheet kannattaa suhteuttaa siihen, ettei tämä tilanne ole nopeasti helpottamassa. Eikä kaikki ole niin mustavalkoista, että palvelusetelillä tai terveysasemiin satsaamalla kaikki kuntoon. Täytyy muistaa, että sote-uudistuksella me synnytämme uuden työnantajan 20 000 työntekijälle. Se millaisen työnantajakulttuurin hyvinvointialue omaksuu on tämän ongelman ratkaisun avain. Turku tekee paljon hyvin, mutta koko maakunta ei voi omaksua Turun käytänteitä, vaan Turkukin voisi ottaa oppia joistakin muista kunnista, miten siellä hoidetaan asiat.

Orpo: Terveyskeskukseen pääsy ja henkilökuntapula ovat keskeisiä syitä, miksi sote-uudistukseen lähdettiin, eivätkä ne ole poistuneet mihinkään. Pelkästään julkisella tuotannolla emme pysty purkamaan jonoja missään. Tarvitaan palvelusetelijärjestelmä, joka takaa sen, että jos palveluihin ei pääse julkisella puolella, ne voi hakea yksityiseltä. Tuodaan siis lisää tarjontaa, enemmän tuottajia. Sillä saadaan jonot purettua.

Andersson: Nyt opponoin sen verran, että fakta on se, että kokoomus on johtanut Turkua pitkään, ja jo ennen koronaa on Turussa ollut terveysasemia, joissa on kestänyt reippaasti kuukausi päästä hoitoon. Ongelmat eivät johdu siitä, ettemme käyttäisi yksityisiä palveluita riittävästi eikä ongelmat ratkea sillä, että ohjataan julkisia varoja palveluseteleiden kautta yksityisille firmoille. Ainoa, miten pystymme lyhentämään jonoja Turun perusterveydenhuollossa, on se, että saadaan satsattua siihen ja panemalla terveysasemat kuntoon ja riittävän houkutteleviksi lääkäreille, jotta virkoja ei jää täyttämättä.

Pitäisikö hyvinvointialueen nykyisillä tehtävillä ottaa käyttöön maakuntavero?

Saarikko: Ei. Tälle ei ole nyt edellytyksiä, ja selvitysten mukaan se nostaisi kokonaisveroastetta. Sote-uudistukselle on olemassa rahoitusratkaisu ja se perustuu tarpeeseen, sairastavuuteen ja asukaslukuun, miten rahoitus jakautuu.

Andersson: Kyllä. Kaikkein tärkein syy maakuntaverolle liittyy alueiden itsehallintoon. Vaikka tarkoitus ei ole kerätä rahaa tai rahoittaa sote-palveluita, on perusteltua, että alueella on näin halutessaan myös omaa pientä tulonhankintakeinoa tai -lähdettä. Muuten tämä tulee hirvittävän keskusjohtoiseksi. Tarkoitan valtakunnan tasolla tehtävää rahoitusta. Jos sitten tuleekin hallitus, joka haluaa leikata hyvinvointialueen rahoituksesta, niin aluevaltuutetut ovat vain toimeenpanijan roolissa, jos pitää alkaa säästää.

Orpo: Ei missään nimessä. Se tarkoittaisi vain kolmatta verotuksen tasoa ja olen aivan varman, että palkan- ja eläkkeensaajan verotus kiristyisi. En kannata maakuntavero missään nimessä.

Puolueiden kannatus ja aluevaalien äänestysinto

Andersson: Toivon, että myös pienituloiset ja matalammin koulutettu käyttäisivät äänioikeuttaan näissä äänissä, tässä on kyse peruspalveluista. Puolueena tavoittelemme tietysti mahdollisimman kovaa tulosta, Varsinais-Suomi on perinteisesti ollut meille vahvaa aluetta. Toivon, että äänestysprosentti olisi korkeampi kuin kuntavaaleissa (55,1%).

Saarikko: Totta kai toivon, että varsinaisen vaali-illan laskelmissa keskustan luku nousee gallupeja korkeammalle. Meillä on vahva edustus kunnissa ja toivomme, että luottamusta löytyy. Vaali-illan tärkeä luku on myös äänestysprosentti. Kuntavaalien tasoa pitää tavoitella.

Orpo: Todellinen kannatusluku tulee vasta viikon päästä sunnuntai-iltana. Nyt täytyy tehdä kovaa työtä koko joukkueella. Kyllähän kokoomuksen gallupjohto kertoo siitä, että kokoomuksen viestiä kuunnellaan. Haaveilen, että äänestysprosentti nousee yli 50 prosentin. Jos yli puolet antaisi äänensä, se varmistaisi demokratiaa.