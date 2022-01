Myös Kaarina luopuu koronatartuntojen laajamittaisesta jäljityksestä ja karanteeneista

Myös Kaarina luopuu koronatartuntojen laajamittaisesta jäljityksestä sekä karanteeniin asettamisesta THL:n suosituksen mukaisesti. Tartuntojen jäljitystä kohdistetaan vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin sekä sote-palveluiden henkilöstöön. Jatkossa koronavirusinfektio sairastetaan pääasiassa kotona ilman testausta.

Kaarinan kaupunki muistuttaa, että jos henkilöllä ilmenee koronavirustartuntaan viittaavia oireita ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua testiin, jos oireet ovat lieviä ja yleistila on hyvä. Tällöin suositellaan välttämään kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin, vähintään viiden vuorokauden ajan. Vakavissa oireissa, kuten hengenahdistuksessa tai yleistilan laskiessa tulee aina olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Halutessaan voi tehdä kotitestin. Jos kotitestin tulos on positiivinen, sitä ei yleensä tarvitse sairauden hoidon vuoksi varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä. Sairastumisesta on syytä kertoa henkilöille, joihin henkilöllä on ollut läheinen kontakti.