THL päivitti koronatestaus- ja karanteeniohjeistusta: Lievien oireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt kansalaisten ohjeistusta koronatesteistä ja karanteeneista alueilla, joilla tartunnanjäljitystä ei enää pystytä tekemään kattavasti. Perusterveiden lieviä hengitystieoireita sairastavien ei ole enää tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin, jos yleisvointi on hyvä. THL suosittelee kuitenkin välttämään vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan.

– Jos kotikunnassasi ohje koronavirustestiin hakeutumisesta poikkeaa tästä suosituksesta, noudata paikallista ohjetta. Ohjeet on julkaistu kuntien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilla. Jos saat terveydenhuollosta henkilökohtaisesti ohjeita esimerkiksi testiin hakeutumiseen, eristykseen tai karanteeniin liittyen, noudata niitä THL:n ohjeen sijaan, THL ohjeistaa tiedotteessaan.

Nykyiseen epidemiatilanteeseen tehty suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia.

Omikronimuunnoksen voimakkaan leviämisen vuoksi tartunnanjäljitys on ruuhkautunut useissa kunnissa, eikä suurta osaa tartunnan saaneista ja altistuneista ehditä tavoittaa ajoissa ja jäljityksestä ei ole apua tartuntojen torjunnassa. Halutessaan voi tehdä kotitestin. Oireisena on tärkeää välttää kontakteja ainain viiden vuorokauden ajan, vaikka kotitestin testitulos olisi negatiivinen.

– Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, suosittelemme välttämään kontakteja, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta, THL neuvoo.

Positiivista kotitestiä ei yleensä ole tarpeen varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa on syytä välttää mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta. Kodin ulkopuolella tulee käyttää kasvomaskia ja jäädä mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Täysin oireettomana voi mennä töihin kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.

Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta.

Sairastumisesta tulisi kertoa läheisissä kontaktissa olleille henkilöille.

– Pyydä tartunnalle altistuneita välttämään vapaaehtoisesti kontakteja viiden päivän ajan siitä, kun viimeksi tapasitte, käyttämään kasvomaskia ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa muita ihmisiä tavatessa. Tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista, THL ohjeistaa.

Terveydenhuollon tekemään testiin on edelleen oireisena syytä hakeutua jos terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä tai jos työskentele sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa. Terveydenhuollon tekemä testi on myös tarpeen jos kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai on raskaana

THL muistuttaa, että käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin vakavalta koronavirustaudilta, ja valtaosalle tartunnan saaneista omikron aiheuttaa lievän taudin.