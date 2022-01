Naantali suosittelee omaehtoista viiden vuorokauden karanteenia oireettomille korona-altistuneille, viranomaisjäljitys keskitetään lähipiiriin

Naantalin kaupunki suosittelee, että koronavirukselle altistuneet jäävät omaehtoiseen karanteeniin viiden vuorokauden ajaksi seuraamaan mahdollisten oireiden ilmaantumista. Tällöin on tärkeää pidättäytyä perheen ulkopuolisista lähikontakteista sekä jäädä etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Koronaoireisten on tärkeää tehdä kotitesti ja jäädä kotiin sairastamaan omaehtoisesti 10 päivän ajaksi. Omaehtoinen karanteeni ei kuitenkaan oikeuta tartuntatautipäivärahaan, koska vain tartuntatautilääkäri voi asettaa viralliseen karanteeniin sairastuneen ja hänen lähipiirinsä.

Koronaepidemian vauhti kiihtyy myös Varsinais-Suomessa. Koronatartuntojen määrä on Naantalissa noussut kaupungin mukaan huolestuttavan korkealle, keskimäärin 16 tartuntaa päivässä (7 päivän keskiarvo). Kasvaneet tapausmäärät näkyvät vastaanotoilla, erityisesti puheluissa ja näytteenotossa, joten annettujen ohjeiden seuraaminen on nyt erityisen tärkeää, etteivät terveyskeskuksen palvelut kuormitu.

Naantalin kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että heidän vastuullinen toimintansa on välttämätöntä epidemian jarruttamiseksi, lähipiirin suojaamiseksi ja sairaalahoidon kuormituksen vähentämiseksi.

Lievästikin oireisena kotiin jääminen ja omien lähikontaktien informoiminen altistumisen mahdollisuudesta on tärkeämpää kuin koskaan, Naantalin tiedotteessa todetaan. Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

Testiin hakeutumiseen tulee uusia ja tarkentavia ohjeistuksia kuluvan viikon aikana ja testaamista kohdennetaan jatkossa lääketieteellisin perustein testiä tarvitseville sekä terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin. Lieväoireisten ei tule hakeutua laboratoriotestiin, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin.

Laboratoriotestillä todetun koronavirustartunnan saaneille tiedotetaan tartunnasta ja annetaan toimintaohjeet ja heille voidaan tarvittaessa tehdä tartuntatautilain mukainen eristyspäätös.

Viranomaisjäljitys keskitetään 14. tammikuuta alkaen asteittain vain tartunnan saaneen lähipiiriin ja vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköihin, hoivalaitoksiin ja terveydenhuollon yksiköihin. Heidät asetetaan tarpeen mukaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Muissa tilanteissa kuten työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Altistuneiden suositellaan välttävän kontakteja ja oireiden ilmaantuessa jäädä sairastamaan kotiin ja tekemään tarvittaessa kotitestin.

Naantalissa koronarokotuskattavuus ensimmäisen ja toisen annoksen osalta on erinomaisella tasolla, ja kolmas rokotuskierros on edennyt hyvin. 12 vuotta täyttäneistä naantalilaisista 92,3 % on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen ja 89,7 % toisen annoksen. Kolmannen koronarokotuksen osalta rokotekattavuus on Naantalissa 43,5 %.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 89,4 %, toisen annoksen osalta 86 % ja kolmannen annoksen osalta 36,9 %.