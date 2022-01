Keskiviikon junavuoroja Helsingin ja Turun välillä on peruttu aamusta lähtien Karjaa–Helsinki väliseltä osuudelta, kertoi Fintraffic. Peruminen johtuu sähköratavauriosta Kirkkonummen ja Siuntion välillä.

VR varoittaa matkustajia merkittävistä viivästyksistä.

Matkustajia on ohjattu Karjaan ja Helsingin välillä lähijuniin ja busseihin. Kello 9.25 Turusta Helsinkiin lähtenyt juna korvattiin VR:n mukaan koko matkalta kahdella bussilla. Helsingistä Turkuun kello 8.36 lähtenyt vuoro myöhästyi ainakin 45 minuuttia.

– Menee pitkälle iltapäivään, ennen kuin liikenne kulkee normaalisti, arvioi Fintrafficin liikennepäällikkö Seppo Kari aamupäivällä.

Samalla rataosuudella on ollut häiriöitä ennenkin ja viimeksi 31. joulukuuta. Tuolloin aamulla alkanut vika korjattiin iltapäivällä ja paikantui muuntajaan.

– Vika on nyt hyvin pitkälti samalla alueella, mutta syy on eri. Ajolangan orsi on vauroitunut ja kannatinlankoja on poikki, Kari sanoo.

Helsingistä bussit lähtevät Postikadulta Sokoksen ja Postitalon välistä ja ajavat suoraan Karjaalle. Pasilasta nousevia matkustajia pyydetään menemään Helsinkiin ja sieltä bussiin.

Bussit lähtevät Karjaalta asemarakennuksen vierestä ja ajavat suoraan Helsinkiin.

Kirkkonummen ja Siuntion väliset lähijunat on myös peruttu.

Uutista päivitetty kello 11:00 Fintrafficin liikennepäällikön tiedoilla. Juttu päivittyy.